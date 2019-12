Ta noc změnila všechno. Tiger Woods tehdy odjížděl od svého domu na předměstí Orlanda a havaroval. Okamžitě se začaly rojit nejrůznější zprávy a spekulace, zprvu zmatené, později čím dál přesnější. Jeden z nejlepších sportovců planety narazil do hydrantu a pak do stromu, fotky jeho zničeného obřího cadillacu oblétly svět.

Tiger Woods | Foto: ČTK/AP

Je to teď deset let, co měl geniální golfista tuto nehodu. Co nejdřív vypadalo jako maličkost, se brzy rozrostlo v nevídanou aféru obřích rozměrů. Nešlo přitom jen o samotného Woodse. Ukázalo se, jak mocná jsou média, která dokážou z vyhlášeného slušňáka udělat přes noc naprostého vyvrhele, a zároveň jak bezmocní jsou i slavní a bohatí proti drbům a dohadům.