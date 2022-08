VIDEO: To se jen tak nevidí. Ukrajinec Tsvihun vyšplhá ke stropu haly s vozíkem

To, co dokáže Ukrajinec Mykola Tsvihun, se jen tak nevidí. Zdravotně hendikepovaný Ukrajinec vyšplhá i s vozíkem až ke stropu sportovní haly. "Chce to vůli, techniku, gymnastiku a sílu," říká ředitel 1. Centra zdravotně postižených Jihočeského kraje Jiří Smékal.

Mykola Tsvihun vyšplhá až ke stropu haly | Video: Deník/ Kamil Jáša