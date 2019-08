V Tokiu jste byl poněkolikáté, co vám tentokrát pořadatelé poodhalili?

Víme, kde asi budeme bydlet. Olympijská vesnice nevypadá nijak složitá. Z jednoho rohu na druhý je to necelý kilometr. Dům s výhledem na moře budeme mít zhruba uprostřed. Důležité je, že do všech míst, které potřebujeme, bude relativně blízko.

Jsou sportoviště rok před začátkem připravenější než před čtyřmi roky v Riu?

Docela rád bych viděl olympijský stadion i zevnitř, zatím to bylo možné jen zvenku. Na rychlostní kanoistiku to je prostě kanál, a když závodníci pojedou do cíle, budou mít před sebou krásný most. Nakonec budou všechna závodiště hezká. Nepamatuju si, že by na olympijských hrách bylo nějaké škaredé sportoviště.

Stále se skloňuje tokijské horko. Dá se srovnat s třicítkami, jaké právě panují v Segedínu?

Tady to je paráda! Takhle kdyby tam bylo… Proti Tokiu je to nesrovnatelný. Když člověk vyleze z hotelu, je okamžitě mokrý. Je vedro, ale na druhou stranu zima z klimatizace. To bude asi největší problém. Budeme se potýkat s přechody z vedra a vlhka do vymrazeného autobusu. Dopravní prostředky a budovy klimatizují extrémně, ale víme to dopředu.

Zažil jste někde podobně extrémní podmínky?

V Atlantě bylo počasí podobné. Myslím, že jsem to přežil díky tomu, že jsem se co nejvíc vyhýbal klimatizovanému prostoru. Bydlel jsem mimo vesnici a v autě klimatizaci nepouštěl.

ČOV připravuje chladicí vesty, osvětu před vedrem, ale do jaké míry je vhodné do Tokia přijet s předstihem?

Důležitá je aklimatizace na počasí, ale i na časový posun sedmi hodin. Ale pozor na to, jestli bude mít někdo soutěž jeden dva dny. Může popřemýšlet o tom, jestli není lepší přijet na poslední chvíli.

Vrátil jste se z Japonska přímo do víru šampionátu, jak se vám v Segedínu líbí?

V rychlostní kanoistice je Segedín výjimečné místo. Rád se sem vracím. Ani si nepamatuji, kolikrát jsem tady závodil. Na kanoistiku sem chodí nejvíc lidí na světě. Už jsem byl na tribuně a je tam úžasná atmosféra. Těším se na hlavní finále.

Na šampionátu se bojuje o Tokio. S jakým počtem posádek byste byl spokojený?

Podívejte se, jak se bojuje už v rozjížďkách. V singlech postupuje na olympiádu jen pět lodí, a to je hrozně tvrdý klíč. Věřím, že našim závodníků, kteří mají olympijské ambice, se to povede.