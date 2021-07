V roce 2016 se Barbora Seemanová teprve lidsky i plavecky rozkoukávala, nyní už ale patří k hvězdám olympijského týmu. „Udělala jsem velký pokrok, změnila jsem se a vyspěla. V bazénu jsem se hodně posunula a stejné to je i po psychické stránce,“ vykládala rodačka z Prahy.

„Zatímco v Riu závodila šestnáctiletá Bára, která ještě ani pořádně nevěřila, že se může probojovat do plavecké špičky, tak teď - nechci aby to vyznělo nepatřičně - jsem evropská šampionka, která je rozhodnutá makat a na olympiádě se poprat o co nejlepší umístění,“ líčila svěřenkyně trenérky Petry Škábové.

Na květnovém šampionátu v Budapešti byla na dvoustovce největší soupeřkou členky Vysokoškolského sportovního centra italská olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa Federica Pellegriniová, kterou u Dunaje pokořila o pouhé dvě setiny. A jak se konkurence promění v Japonsku? Prý mnohonásobně.

„Přibydou hlavně Australanky, Američanky a Číňanky. Mojí konkurentkou bude každá holka, která je ve startovní listině. Musím se hodně snažit, abych naplnila své ambice. To značí postup do finále a super by bylo překonat český rekord 1:56,27,“ pokyvovala hlavou usměvavá závodnice, která v Tokiu poplave i obě kratší kraulařské tratě a štafetu.

Česká plavkyně Barbora SeemanováZdroj: Ivana Roháčková

„Jsem ráda, že si s holkami v úvodu soutěží vyzkoušíme olympijskou atmosféru a celkově se dostaneme do závodního módu. Pak mám hned dvoustovku, takže jsme spokojená, že bych na hlavní trať neměla být unavená. Těším se ale i na ostatní starty,“ pochvalovala si jednadvacetiletá plavkyně.

Bonbony jen za odměnu

A pohledná hnědovláska myslí na všechno. Svým způsobem je dobře připravená na přísné podmínky, které budou muset sportovci kvůli nekončící pandemii koronaviru v olympijské vesnici přetrpět.

„Nedá se nic dělat, ale většinu času asi strávíme na pokojích. Povezu s sebou hromadu knížek na odreagování, asi nějaké romány, malování, učení, zásoby sudoku, počítač a také společenské hry,“ usmívala se česká rekordmanka, která při balení určitě nezapomene ani na své oblíbené bonbony. „Ty jsou ale jen za odměnu.“

Barbora Seemanová bude pryč přes tři týdny. To může být dlouhá doba pro zaláskovaný vztah, který tvoří s Matyášem Písačkou, třiadvacetiletým fotbalistou druholigového Ústí nad Labem.

„Určitě se mi bude stýskat. Po příteli i po pejskovi, ale samozřejmě i po rodičích. Teď ocením, že máme sociální sítě a FaceTime. Budeme si volat, a to mi odloučení trochu vynahradí,“ vyprávěla. „Doufám, že díky tomu budu mít adekvátní podporu i na dálku.“

Fanouškovskou přízeň pocítila nedávno na místě, kde to úplně nečekala. „V obchodě s potravinami mě oslovil starší pán, že mi drží na olympiádě palce. Vždycky mě to trochu zarazí, ale zároveň potěší. Tentokrát jsem z toho ale byla docela rozhozená. V první chvíli jsem zapomněla, co jsem vlastně chtěla koupit,“ culila se.