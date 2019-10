„Jenže tam nemoc propukla v plné síle. Šampionát šel stranou a při vyšetření se zjistilo, že mám zlatého stafylokoka. Z následných testů vyšla borelióza,“ vypráví Kostelecký.

Na vině ovšem nebylo přisátí infikovaného klíštěte, s nímž je lymská borelióza spojovaná. „Dozvěděl jsem se, že se k tomu dá přijít i při bodnutí od nějaké mušky nebo komára,“ říká závodník Dukly Hradec Králové. Nemoc se naštěstí podařilo podchytit v začátku. Antibiotika zabrala a olympionik se už pouští do přípravy na Tokio.

„Nešlo o nic vážného. Za vším byla snížená imunita. Prý záleží na organismu každého člověka, jak se s tím vypořádá,“ říká čtyřiačtyřicetiletý brokař.

Měsiční výpadek

Z tréninku vypadl na měsíc. „Choroba mě přinutila odpočívat, což se může ukázat jako pozitivum. Za normálních okolností si tolik neoddechnu,“ přiznává otec tří dětí. „Cítím se v pohodě. Už jsem si byl zaběhat a zaplavat, cvičil jsem ve fitku a zahrál si tenis.“ I když střelci nemívají postavy vyrýsované jako atleti, fyzičku podle Davida Kosteleckého nezanedbávají.

„Kolikrát se závodí v těžkých klimatických podmínkách. Mezi položkami bývají i několikahodinové pauzy. Důležité je udržet si nižší tep, velkou roli i hraje psychika. A to všechno obvykle souvisí s dobrou kondicí,“ upozorňuje.

„Ke střelecké přípravě se po sezoně dostaneme na soustředění v teple ke konci roku. Když je ale u nás příznivé počasí, střílíme minimálně jednou týdně. Důležité je nevypadnout z rytmu,“ vykládá reprezentant, který na Evropských hrách v Minsku pro Česko vystřílel „kvótaplac“, což v podstatě znamená, že pojede na OH.

Soumrak střelců nehrozí

Cestu do Japonska si zatím zajistilo sedm českých střelců a někdo další by se mohl na olympiádu ještě probojovat na jaře. „V Riu poprvé v historii České republiky nezískala střelecká sekce ani jednu medaili a našli se tací, kteří nám to dávali sežrat,“ vzpomíná Kostelecký, na nějž před třemi roky zbyla nepopulární čtvrtá příčka.

„Nad naším sportem se určitě nesnáší soumrak. Už jen postoupit na olympiádu je hodně složité. Tím, že máme sedm míst, se jasně ukazuje, že kvalitní mladí střelci tady jsou a že jdeme správným směrem. Prosadit se je sice čím dál těžší, ale věřím, že v Tokiu jsme schopní se náležitě předvést,“ dodává nestárnoucí střelec na trap.