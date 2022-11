Poprvé to zahlédl v zahraničí. Když viděl, jak se nad pěstními souboji mladé generace známé také pod pojmem „influenceři“ oplývají zaplněné tribuny sportovních arén, neváhal ani chvíli a rozhodl se do toho prásknout i na domácí scéně. A trefil se rovnou do černého.

„Dneska už na mě lidi pokřikují i na ulici,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Tomáš Linh Le Sy, který v minulosti sám bojoval pod hlavičkou slavné organizace Oktagon. Organizace, jež se však nyní musí smířit s novým a vážným konkurentem na poli MMA.

„Neuvěřitelně chytrý byznys, kolem kterého se bude točit stále více peněz.“ Souhlasíte s tímto výrokem?

Určitě s tím souhlasím. Je to jednoduché, ale naprosto účinné a chytré, přesně jak bylo řečeno. My jsme v podstatě nevymysleli nic nového, podobné projekty letí v zahraničí už několik let. V Česku to ale dosud nikdo neudělal, proto jsme se také před rokem rozhodli s něčím takovým přijít na scénu. Dali jsme hlavy dohromady, začali obepisovat lidi a věřili, že se to uchytí.

A dnes máte za sebou už tři veleúspěšné galavečery.

Je to tak. Ze začátku nám hodně lidí nevěřilo, často jsme se setkávali s kritikou a nepochopením toho, co tu vlastně chceme vybudovat. Postupem času však většina z nich otočila, každým večerem přibývali noví a noví příznivci, až se dnes můžeme chlubit skutečně velkou základnou fanoušků. Lidé nám píšou, volají, někteří mě dokonce i zastavují na ulici. Takže ano, ten dosah je obrovský a funguje to zatím perfektně.

Ten nástup na scénu byl doslova raketový. Možná až nad očekávání, nemám pravdu?

Až nad očekávání, a možná ještě mnohem víc. (smích) My jsme samozřejmě čekali, že to nějaký úspěch bude, přeci jenom kvůli tomu jsme se do tohoto podnikání pouštěli. Ale to tempo, jaké to okamžitě nabralo, je opravdu neuvěřitelné.

Tomáš Linh Le Sy (vlevo) na třetím galavečeru Clash of the Stars.Zdroj: se souhlasem Tomáše Linh Le Syho

Věřil jste tomuto nápadu od samého začátku?

Nějaké pochybnosti se na začátku možná dostavily, ale jakmile jsme se domluvili, že do toho naplno práskneme, tak jsem veškeré negativní myšlenky okamžitě odhodil za hlavu. Je to byznys jako každý jiný, určitý risk tam vždycky je a také bude. Ale kdybychom si říkali, že to třeba nemusí vyjít, tak to pochopitelně nikam nedotáhneme. Dali jsme do toho úplně všechno. Čas, energii i peníze. A jsme rádi, že se nám veškerá dřina vrací v této podobě.

Proč zrovna slavné osobnosti domácí Youtube a TikTok scény, respektive „influenceři“?

Lákal mě především pohled do zahraničí, kde jsem na vlastní oči viděl, jak podobné projekty fungují, jak tito lidé mají vybudované obrovské fanouškovské základny, skrze něž dotahují na zápasnické galavečery tisíce a tisíce sledujících. A podobnou cestou jsme se vydali i tady u nás v Česku, věděli jsme, že tu je určitý potenciál. Začali jsme v kruzích internetových hvězd, ale do budoucna počítáme i s dalšími celebritami ze světa showbyznysu.

Takže při výběru zápasníků u vás rozhoduje rozmanitost fanouškovských základen a internetových čísel?

Na úplném začátku to tak bylo. Když jsem třeba sháněl zápasníky na první galavečer, tak jsem skutečně postupoval tím způsobem, že jsem si vyhledal tabulku internetových osobností a začal je všechny postupně kontaktovat. Ale poté jsem se seznámil s Jakubem Jírou, naším moderátorem večerů, který už nějakou dobu zastupuje tyto hvězdy sociálních sítí a výrazně nám pomohl ve vzájemné komunikaci. Dnes už jsme naštěstí tak daleko, že si své potenciální zápasníky můžeme vybírat sami, bez ohledu na nějaká čísla.

Polštářová bitva, zápas dva proti jednomu. Kde se všechny tyto bláznivé nápady vzaly?

Zrovna s tou polštářovou bitvou jsem nepřišel já, ale kolega. (smích) Ovšem pozor, tady se zase bavíme o dávno vymyšlených věcech, které už v zahraničí nějaký ten pátek frčí. Třeba v Kanadě dokonce existuje samostatná organizace pořádající turnaje v polštářových bitvách. Není to tolik o bitvě jako takové, je to spíše sranda či lépe řečeno osvěžení těchto galavečerů. Ale i to působí na publikum velice dobře.

Máte i něco dalšího schovaného v šuplíku?

Máme, dokonce už i na další galavečer, ale to zatím bohužel nemohu odtajnit. Každopádně vize je taková, že s každou další akcí Clash of the Stars bychom chtěli divákům přinést něco nového. Respektive nějakou bitvu, která se od těch ostatních bude výrazně lišit.

Líbilo se mi, jak jste řekl, že chcete postupem času cílit nejen na internetové hvězdy, ale také slavné osobnosti, herce a zpěváky. Máte v plánu posílat pozvánky i do kuloárů hudebních klubů?

Určitě, v současné době už napřímo komunikujeme s několika celebritami, skrze různé agentury se snažíme dostat k hvězdám našeho showbyznysu a jednoznačně to vnímáme jako další perličku, jak naše galavečery ještě vyšperkovat. Zatím je to ve fázi jednání, ale věřím, že dříve či později se něčeho takového v kleci dočkáme.

Takže taková bitva Marka Ztraceného s Jakubem Prachařem je také ve hře?

(smích) Ano, zajímavá dvojička. Ale přesně tímto stylem se budeme chtít ubírat. Samozřejmě to bude otázka času a jednání, ale jednoznačně vidíme v takových soubojích obrovský potenciál.

Pojďme však na úplný začátek. Vy sám jste zápasil na té nejvyšší úrovni, v organizaci Oktagon jste dokonce čtyřikrát zvítězil. Podnikatelský oblek vás lákal více?

Já jsem nikdy nezápasil na profesionální úrovni, respektive na bázi toho, že by mi sport vydělával peníze na živobytí. Vždy jsem bral MMA jako koníček, který dělám sám pro sebe, pro svůj pocit a zdraví. Samozřejmě jsem chtěl být šampion, ten nejlepší, ale kariéra se neubírala tím správným směrem, navíc jsem potřeboval vydělávat peníze, tak jsem se rozhodl pro ten podnikatelský oblek. A asi máte pravdu, možná mi skutečně sluší více. (úsměv)

Ještě se vrátím k tomu Oktagonu. Jak velkým konkurentem se stal Clash of the Stars?

Konkurentem asi ano, ale myslím si, že obě organizace cílí úplně jiným směrem. Tím chci říct, že se fanouškovské základny určitě částečně překrývají, nicméně my chceme mít s každým naprosto korektní vztahy a vyhýbat se tomu, že bychom jeden druhému lezli takříkajíc do zelí. Naopak si troufám říct, že existence našeho projektu může výrazně napomoct zájmu o tento sport jako takový, z čehož pak logicky může profitovat i vámi zmiňovaný Oktagon.

Neozval se vám už s prosbami o pomoc promotér Ondřej Novotný?

To vůbec ne. Myslím si, že bych mu asi neměl s čím poradit. (smích) Každopádně my máme s Ondrou velice dobrý vztah, který jsme si vybudovali už v průběhu mé zápasnické kariéry. Vždycky jsme spolu vycházeli a věřím, že to ani vybudování projektu Clash of the Stars nezmění.

Třetí galavečer Clash of the Stars:

Zdroj: Youtube

S oblekem už nyní v podstatě vstáváte i chodíte spát. Vzal byste si ho sebou i do hrobu?

Představit si to určitě dokážu, ale znáte to, jsem ještě hodně mladý, myslím si, že toho mám stále hodně před sebou. Ale nějaký ten podnikatelský oblek si tam nejspíš vezmu. Už od malička vhlížím ke svému tatínkovi, který také dlouhá léta podnikal, takže se snažím jít v jeho šlépějích.

Co je pro vás na celém projektu tím nejtvrdším oříškem, který se mnohdy rozlouskává jen velmi těžko?

Možná to leckoho překvapí, ale já vnímám jako nejtvrdší oříšek samotné sestavování zápasů, aby to sedělo na daný galavečer, aby se zkrátka podařilo dát dohromady vyrovnané a atraktivní dvojice. V tom mají třeba promotéři profesionálních zápasů velkou výhodu. Mají data, mají z čeho vycházet, o každém zápasníkovi vědí, jak se připravuje, kde trénuje. U nás jsou to mnohdy úplné premiéry v kleci, takže je opravdu složité sladit to tak, aby vše do sebe zapadalo.

Jaká je komunikace s mladými hvězdami internetu? Přiznám se, že vám to moc nezávidím.

Je složitá, je náročná, ale postupem času jsme si tak nějak zvykli a teď už to tolik nevnímáme. Některé věci se samozřejmě snažím delegovat na ostatní kolegy, protože nedokážu všechno řešit úplně sám, takže už mám kolem sebe tým lidí, kteří mi v komunikaci pomáhají. Ale máte pravdu, není to jednoduché, ovšem tak to v životě holt chodí.

Tomáš Linh Le Sy.Zdroj: se souhlasem Tomáše Linh Le Syho

Na podobných akcích zajímá širokou veřejnost zejména finanční stránka. Zeptám se jednoduše, přijdou si vaši zápasníci na slušný balík peněz?

Ta škála výplat je opravdu široká. U nás se pohybujeme od nějakých pár tisíc až po mnohem větší sumy, takže skutečně záleží na tom, o jakého zápasníka, respektive celebritu zrovna jde. A také kdo si jakou cenu s námi vyjedná. Rovněž velice důležitý bod jednání.

Řekněte mi, jsou někteří, kteří přichází na stůl s absolutně nereálnými nabídkami?

Byli, jsou a určitě přibydou i další. Když někdo takový přijde a nabídne totálně směšnou sumu, tak se s ním nejspíš už příště nepotkáme. Podívejte se, my máme desítky, stovky, možná i tisíce zájemců, takže pokud se někdo snaží o spolupráci pouze z hlediska financí, tak u nás nepochodí. V současné chvíli je toho mnohem více, co může projekt Clash nabídnout. Nejsou to jen peníze, je to i dosah, prestiž a zájem diváků.

A to je dneska hodně vzácné zboží, nemám pravdu?

Přesně tak, možná i více než jenom balík peněz. Ale víte co, já to chápu, je to byznys, každá strana z toho chce pochopitelně vytřískat co nejvíce, respektive co nejméně ztratit, ale všechno musí být přeci v rámci reálných čísel a kompromisních jednání.

Když jste před rokem odstartoval celý tento projekt Clash of the Stars, měl jste v hlavě myšlenku něčeho takového, co se nyní kolem vás odehrává?

(zamyslí se) Asi ano. Je to sice jen první krok, respektive ten úvodní skok, že se nám povedlo celý projekt zrealizovat, vstoupit s ním na scénu a že to lidi baví, ale vidím v tom neuvěřitelný potenciál do budoucna, což mě nabíjí obrovskou energií. Lidé nás odsuzovali, nevěřili nám, teď ale všichni otáčí a upřímně smekají před tím, co se tu povedlo vybudovat. A nyní je jenom na nás, abychom tuto show posouvali dál a dál.

Kam až byste chtěl vaši značku dotáhnout, kde vy osobně vidíte ten strop možností?

Zatím žádný strop nevidím. Určitě nějaký je, všechno se někdy může okoukat, přestat publikum bavit, ale s tím vším se dá hezky pracovat. A jak říkám, to všechno máme ve svých rukou.