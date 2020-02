To ale neznamená, že spolubojovníci na tahouna Satyho zapomněli. Právě naopak. Vždyť dvoumetrový rozehrávač je už čtvrtým rokem jediným Čechem v NBA. Prožívá tam hořkosladkou sezonu v Chicagu. Ve většině zápasů patří Satoranský k oporám Bulls, týmu se ale příliš nedaří a postup do play-off se vzdaluje.

„Chicago není úplně špatné, na druhou stranu se mu nedaří, jak očekávali. Tím pádem nejsou ani výkony Satyho úplně stabilní. Kdyby Bulls trochu šlapali, tak by mohl hrát ještě daleko líp,“ myslí si novopečený reprezentační kapitán Vojtěch Hruban. „Snad jim pauza na Utkání hvězd pomůže, oni zlomí tu sérii proher a dotáhnou se na příčky zajišťující play-off,“ věří mladý talent Vít Krejčí.

Nejen v NBA, ale také na starém kontinentu mají elitní basketbalisté dost nabitý program, takže na sledování Satoranského zápasů v nočních hodinách nemají čeští reprezentanti moc času.

„Celkově NBA sleduji, především Chicago a výkony Tomáše Satoranského. Spíše podle výsledků a statistik, než že bych se díval na jeho zápasy,“ popisuje Patrik Auda. I tak si lze udělat ucelený obrázek. „Bulls mají poměrně mladý tým, chybí jim starší zkušenější borci. Možná proto hrají kolikrát bezhlavě. Saty se může přetrhnout a stejně prohrají,“ mrzí reprezentačního pivota.

Míč se mu nevrací

Satoranský ani v Chicagu neopouští to, co je na palubovce jeho hlavní doménou: má skvělý přehled, diriguje hru, nesobecky přihrává. Jeho kolektivní pojetí basketbalu se občas dost vymyká zámořským zvyklostem, s čímž Satoranský bojoval už ve Washingtonu.

„Je vidět, že v týmu je asi jediný, kdo se snaží o kolektivní hru. Kvůli tomu má také horší bodové statistiky. Ale Saty je známý tím, že balon hodně půjčuje. Problém je, že už se mu nikdy nevrátí. Ale sobcem on nikdy nebude, má to v sobě zakořeněné,“ upozorňuje Hruban. Podobně to vidí i Auda: „On jim tu hru organizuje, netahá střely na sílu. Vytváří pozice pro ostatní hráče. Pro Chicago to je jenom dobře.“

