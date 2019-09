Jaké jsou vaše pocity po senzačním postupu?

Je těžké to popsat. Neuvěřitelný pocit po tom, kdy nám nikdo moc nevěřil. Přišli jsme o Honzu Veselého a měli jsme nesmírně těžkou skupinu. Myslím si, že všechny ty tři zápasy jsme odehráli skvěle. Samozřejmě proti Americe jsme prohráli o dvacet, ale myslím, že jsme se drželi. A hlavně to nejdůležitější: v každém zápase jsme nechali na hřišti všechno. Furt omíláme motto: Rvi se jako lev, se určitě potvrdilo

Je to váš největší úspěch v reprezentaci?

Je to bezesporu jeden z mých největších úspěchů. To co mi udělalo největší radost, že se na něm podíleli všichni. I kluci na lavičce nás neskutečně podporovali po celý zápas. Nebylo to o individuálních výkonech, ale o celém týmu.

Co byste vyzdvihl na hře vašeho týmu?

Byli jsme velice silní v obraně, hráli jsme hodně fyzicky. Nebyli jsme tak netrpěliví v útoku jako proti Japonsku. Určitě nám trochu pomohlo, že Turci odehráli velice náročné utkání s prodloužením proti Americe. Doufali jsem, že nebudou mít tolik fyzických sil. Bylo to samozřejmě i díky tomu, že jsme výborně začali na začátku a nenechali jsme je tolik rozstřílet.

S bravurou jste ustáli dvě situace, kdy vás soupeř dostihl. Ukázalo se to jako klíčové?

Především jsme jim předvedli naši mentální sílu. To jsme v minulosti tolik nebývali. Když nám dali šňůru 8:0 zkraje druhé půle, tak jsme se nepoložili a okamžitě odpověděli.

Kromě toho, že jste hráli účelově, jste občas potěšili oko diváka. Tři z pěti alley-oopů byly výstavní. To byl záměr Turky deptat i tímto?

Já si myslím, že to nebyl úplně game plan, To, že budeme takhle hledat Ondru nebo jiné pivoty. Spíš to vyplynulo ze hry a dokázali jsme tím docela dobře překonávat jejich pres. Měli jsme z toho přesilové situace a popasovali jsme se s fyzičtější obranou mnohem líp než proti Japonsku. Ondra je dominantní pod košem. Já mu pořád říkám, ať tohle dělá. Proti Turecku svoji sílu ukázat.

Jaký byl recept na obranu borců z NBA?

Nechci připisovat všechny zásluhy jen nám, určitě je trochu ovlivnil zápas proti USA. Měli to velice náročné, vím, co s týmem udělá prohra, když máte soupeře na lopatě. Zažili těžké psychické chvíle. A myslím, že my jsme toho dokázali výborně využít. Byli jsme fyzičtější, Ondra bránil skvěle Ilyasovu. Všichni jsme plnili plán toho, že jim nenecháme nic jednoduše. Se všemi jejich střelami, jsme se snažili mít ruku nahoře.

Kdy jste si definitivně oddechl?

Já jsem se to samozřejmě snažil držet v tom, abychom se pořád soustředili, protože oni mají nebezpečné hráče. Tu definitivní úlevu jsem pocítil v poslední minutě po nesportovním faulu Osmana. To už jsme začít slavit.

Čeká vás přesun na jih Číny. Bude po sladkém vítězství regenerace rychlejší?

Já si myslím, že s tím vítězným pocitem se dá se vším popasovat mnohem snadněji. Doufáme, že ten pocit bude dlouho trvat a určitě si ho užijeme. Až přijdeme do nového města, tak se samozřejmě budeme plně soustředit na dalšího rivala.

Výkon vašeho týmu se fanouškům líbil. Jak se líbil vám výkon českých fanoušků?

Fantazie. Jsem strašně rád, že nám přijelo fandit tolik lidí, i díky nim jsme to po zápase tak oslavili,. Těžko říct, kolik jich dorazí do Šen-čenu. Chtěli jsme ukázat, jak moc si toho vážíme, patří jim obrovský dík. Slyšel jsem je celý zápas.

Zůstal byste tedy radši v Šanghaji, kde už se tým zabydlel?

Asi z toho důvodu, že jsou tady Češi, bych chtěl hrát tady. Zabydleli jsme se. Ale podmínky jsou pro všechny stejné, přelet, zase si zvykat. Ale po tomhle vítězství to nikomu vadit nebude.

Co to znamená obecně pro český basketbal?

Já jsem rád už jen z toho důvodu, že o českém basketbale začalo mnohem víc mluvit i psát, když jsme na na mistrovství světa. Chceme tu pozici basketu ještě víc posílit a myslím, že to jsme teď udělali. Lidi viděli, jak jsme se rvali a doufám, že můžou být na náš tým hrdí, protože já jsem moc. A pořád to nekončí. Máme před sebou Brazílii a Řecko.

V osmifinálové skupině potkáte Brazílii, Řecko. To je slušná odměna, ne?

Řecko pro mě byl před MS určitě jeden z favoritů na medaile. Mají v týmu nejužitečnějšího hráče NBE a to hovoří za vše. Ale je to jeden zápas, může se stát úplně cokoli. Třeba Brazílie je pro mě obrovské překvapení. Nečekal jsem, že s tolika veterány bude hrát tak skvěle. Oba dva zápasy budou nesmírně těžké, musíme do nich jít stejně jako ve skupině.

Popíchnete Honzu Veselého?

Myslím, že to je zbytečné říkat. Honza sem chtěl ohromně přijet, teď je mi o to víc líto, že tu není, aby si to s námi užil. Jsem si jistý, že utkání sledoval v Turecku a raduje se za nás.

Třešničkou na dortu je jistá olympijská kvalifikace.

To je něco úžasného. Věděli jsme, že i kdybychom nedotáhli postup ze skupiny, ve hře je i tento bonus. Teď jsme ho získali, musíme ale zůstat hladoví. Může se stát cokoli. Když budeme hrát stejně, můžeme ještě něco dokázat.