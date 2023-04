„Cerro Abajo série je absolutní bláznivost nejen z jezdecké stránky, ale i z neustálého cestování ze zimy do tepla. Trávíte hodiny a hodiny v letadlech, zápasíte s jetlagy, a to spolu s formátem závodu dává tělu strašně zabrat. Většinu času jsem byl na nastydlej, nemocnej nebo bolavej z pádů. Hodně jsem bojoval s imunitou,“ vykládal.

Nicméně si turné užíval a se svým výkonem v Jižní Americe je spokojený. „Trochu mě mrzí poslední jízda v Mexiku, kde jsem bojoval o celkové vítězství. Vedl jsem na mezičase, ale bohužel přišla chyba a šel jsem fakt blbě k zemi. Ovšem na druhou stranu jsem rád, že jsem odešel po svých,“ poznamenal.

Balzám na duši

Naposledy pětatřicetiletý biker a slavný pokořitel městských sjezdů zazářil uplynulý víkend na západním pobřeží italského jezera Lago di Garda. V lombardském městečku Toscolano-Maderno nejdřív ovládl kvalifikaci a následně i vlastní závod Mad of Lake, který se jel jako první díl European Urban Downhill Series.

„Uuuuff, to teda byla fyzická šichta… Ale všechno parádně vyšlo a s náskokem skoro čtyř vteřin beru první flek. Veliká spokojenost,“ usmíval se démon, který se v krkolomných uličkách tradičně řítí padesátikilometrovou rychlostí, nadskakuje po schodech a létá mezi rampami.

„Bylo super si na Gardě trochu spravit chuť a otestovat tělo právě takovým závodem. Po Jižní Americe bylo Mad of Lake fakt pohodové ježdění. Přímo balzám na duši, i když to je jeden z nejrychlejších městských sjezdů v Evropě a nedá se říct, že je to ‚pohodička‘. S Cerro Abajo se to ale nedá srovnat, protože tam je čistokrevný peklo,“ prohlásil.

„Tohle byl parádní víkend. Tělo je otestováno a čtyřvteřinový náskok v cíli je třešničkou na dortu,“ dodal Tomáš Slavík s tím, že jeho další zastávkou bude květnový Dirt Masters Festival ve Winterbergu, kde startuje 4X Pro Tour round 1.