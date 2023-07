Je králem. Těžko říct, jestli ho někdo dokáže v dohledné době v Jablonci nad Nisou sesadit z trůnu. Už deset let patří druhý červencový víkend legendárnímu eventu ridera Tomáše Slavíka, fourcrossovému podniku horských kol JBC 4X Revelations. A ‚Datel‘ zůstal věrný tradici - podesáté vyhrál.

Motor v podobě burácejícího kopce ho tak vyburcoval, že si dojel pro skutečný jablonecký hattrick. Vyhrál páteční kvalifikaci, dokázal ovládnout všechny rozjížďky i finále. Navíc ve chvíli, kdy se JBC 4X Revelations poprvé v historii konal jako finálový podnik celé světové série, se Slavík na domácí trati v JBC bikeparku v areálu Dobrá Voda stal šampionem fourcrossové 4X ProTour.

„Všichni očekávají, že vyhraju a berou to už jako automatickou věc, ale ve skutečnosti je to pro mě jeden z nejtěžších závodů sezony, protože se několik týdnů předtím soustředím na organizaci celé akce, nejen na trénink, kterému tak paradoxně někdy dám méně než před jinými závody,“ líčil v TZ šestatřicetiletý fourcrossový šampion.

„Tento pohled a tento zvuk se nikdy neohraje! JBC 4X Revelations je pro mě fakt výjimečná akce,“ pokračoval. „Málokdy nás do cíle žene takové množství fanoušků. Navíc na domácí půdě, před rodinou, kamarády a fanoušky to má ještě větší grády. Deset let a deset vítězství… Pořád to v sobě zpracovávám. Je to pohádka z říše snů…“ vykládal Slavík na webu redbull.com.

Pódium patřilo i dalším domácím jezdcům. Na druhém místě se umístil lokální rider Pavel Reinl, pátý dojel Petr Pala, který na bedně není žádným nováčkem. Třetí místo obsadil německý jezdec Erik Emmrich, čtvrtý byl polský závodník Gustaw Dadela.

V ženské kategorii si pro vítězství spolehlivě dojela Bitka Katherine Oldfieldová, stříbrnou medaili získala česká závodnice Simona Jirková a z bronzu se radovala krajanka vítězky a celková lídryně 4X Pro Tour Josie McFallová.

Diváci Aničce přispívali na handbike

Slunce pálilo, teplota se šplhala přes tropickou třicítku, přesto před týdnem nedal nikdo přednost koupání na přehradě. Mezi diváky nechyběla oblíbená snowboardcrossařka a olympijská vítězka Eva Adamczyková, která je velkou fanynkou závodu.

I letos diváky bavilo vystoupení leteckého akrobata a vítěze závodu Red Bull Air Martina Šonky, který se nad kopcem v Jablonci už cítí jako doma a každý rok posunuje své představení o úroveň výš. Během jeho triků tuhla krev v žilách a zastavoval se dech. Nakonec se rozběhla masivní afterparty. Kapely i DJs rozhýbali všechny přítomné a největší vytrvalci vydrželi až do ranního kupopění…

Došlo i na vážnější témata. Příběh bikerky Aničky Slancové je velice silný. Loni v Jablonci slavila vítězství. Jenže o několik měsíců později při závodech spadla z kola, vážně se zranila a nyní se pohybuje vozíčku. Rozhodně se však nevzdává, chce závodit na handbiku, na nějž diváci Aničce přispívali. Obrovský hold ji vzdali jezdci přímo na pódiu.

Mladé dívce, aby mohla znovu sportovat, může pomoci každý. Je možné přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet 325626319/0300. Celý výtěžek bude Aničce předán, aby se mohla vrátit znovu do sedla.