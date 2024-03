Takový výsledek potřeboval. Tomáš Slavík se vrátil na stupně vítězů při druhém kole světové série Red Bull Guanajuato Cerro Abajo v mexickém města Guanajuata. V neskutečně dramatickém a těsném městském sjezdu doletěl rider nosící přezdívku „Datel“ pro třetí místo. A to navzdory technickém problému v předchozím kole v Chile.

Tomáš Slavík se v mexickém městě Guanajuata prosadil na třetí místo | Foto: Jurgen Westemeyer, Jose Duch

„Skvělý a zasloužený comeback!“ radoval se trojnásobný mistr světa ve fourcrossu. „Musím říct, že po Chile a taky po loňským pádu na této trati je to fakt balzám na duši. Za tuhle bednu jsem strašně rád.“

Jednalo se o nesmírně napínavý závod. „Vím, že moje rychlost, technika i fyzička jsou tam, kde mají být, ale věci někdy prostě nevychází podle plánu. Loni jsem byl málem v bedně a letos na bedně,“ vykládal šestatřicetiletý Slavík o těsném závodě, kdy ho od druhého místa dělilo pouze 0,15 vteřiny a od prvního 1,2.

Těžko se dá jet bez chyb

„Je až neuvěřitelný, jaký tempo je potřeba držet pokud chceme zvítězit, kdy každou vteřinu tratě musíme letět na sto deset procent,“ pokračoval. „Při takové jízdě se dá fakt těžko jet bez chyb. Takže jsem tam nějaký chybičky samozřejmě měl, ale zase mě to naučilo něco novýho a příště je už neudělám,“ líčil.

Zdroj: Youtube

Pro diváka to jsou neviditelný věci. „Závodíme už fakt v setinách, a to ukazuje, jak jsou tyhle závody vyhrocený. Díky moc všem za fandění, jak u obrazovky, tak na trati, sponzorům, rodině, kamarádům a všem ostatním, co nejsou vidět,“ vzkazoval Slavík.

Už se nemůže dočkat dalšího závodu Cerro Abajo, kdy se série za pár týdnů přesune do italského Janova. Tam zavítá i velká skupina českých závodníků.