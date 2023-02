Šílenci se řítí padesátikilometrovou rychlostí v krkolomných uličkách, nadskakují po schodech, létají mezi rampami a dokonce se ženou po střechách. Pětatřicetiletý Tomáš Slavík vypráví o radosti i bolesti.

„V první řadě jsem strašně šťastnej, že to vyšlo na vítězství. Celý příběh je hrozně silnej. Zároveň se cítím roztřískanej, protože jsem dal tělu opravdu hrozně zahulit. Noha je teď v totální kaši. Psychicky se ale na rozdíl od těla cítím naprosto úžasně,“ říká v rozhovoru pro Red Bull.

VIDEO: Myslel jsem, že na trati nechám nohy i plíce, říká Slavík o nočním sjezdu

Popište, jak jste si přivodil zranění?

V trénincích jsem jezdil excelentně, ale v poslední jízdě jsem si v nejtěžší části tratě škrtnul řidítkem. V tu chvíli mě to poslalo do zdi, do zábradlí a zase do zdi. Pak už jsem věděl, že jdu k zemi, tak jsem z kola vyskočil a narazil do schodů. Kotník to v padesátikilometrové rychlosti nevydržel.

Co se dělo v dalších okamžicích?

Prvně jsem vůbec nevěděl, jak se dostat dolů. Naštěstí jsem potkal kamaráda s elektrokolem, a ten mě svezl bočními uličkami. Pak jsme vlítli na trať a sjeli co nejrychleji dolů za doktory a fyzioterapeuty. Potřeboval jsem vědět, jestli mi dají zelenou, protože za hodinu startovala kvalifikace. Kluci z fyzia jsou bouráci. Do žíly mi zavedli něco proti bolesti a masírovali mi urvaný vazy. Tím se snížil otok, a pak mi kotník natvrdo zatejpovali.

Vítězná jízda Tomáše Slavíka:

Zdroj: Youtube

Připustil jste si, že byste nešel na start?

Nejdřív jsem to odhadoval v poměru 20:80, že nepojedu. Už jsem přemýšlel, jak si na tu sekci budu muset dát příští rok pozor. No ale pak kluci dali kotník dohromady. Nejhustější bylo, že když jsem tam ležel, tak na ošetřovnu přivezli mého největšího soupeře se zlomeným zápěstím.

Nebyla trať moc nebezpečná?

Určitě byla bezpečnější než minulé roky. S soupeři jsme ji znali a věděli, do čeho jdeme. Problém je v tom, že když nás postaví na rovince a řeknou, ať jedeme co nejrychleji, tak se do toho pustíme. Najednou jsme ale na hranici možností, a to přináší pády.

Třetí výhrou ve Valparaisu se vám splnil sen. Co vás letos čeká za další výzvy?

Ještě to celé vstřebávám. Snažím se uvědomit si, co se mi vlastně podařilo. Můj další cíl je umístit se co nejlíp v čerstvě vzniklé sérii. Pojede se ve dvou nových lokalitách, kde jsem nikdy nezávodili.

Slavík se na Novém Zélandu loučil druhým místem: Ve finále jsem jel úplnou hranu

Co vám dovolí zraněný kotník?

Urvaný vazy do dalšího závodu asi nedám dohromady, takže to bude o prášcích proti bolesti, tejpování a skřípání zuby. Nebude to jednoduchý, ale budu se snažit za současných podmínek, jak se říká, uvařit tu nejlepší polívku.

Máte odhad, kdy se vrátíte na kolo?

Jsem si jistej, že to bude určitě den před příštím závodem. To je 4. března, ale budu se snažit i dřív.