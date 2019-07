Sobotní zahájení 106. ročníku v Bruselu se týká i jediného Čecha, Romana Kreuzigera. Ten však na nějaké přední umístění může těžko pomýšlet.

Start v Belgii nenařídila cyklistům Evropské unie, jde o poctu pětinásobnému šampionovi Eddymu Merckxovi, který první titul získal před 50 lety. Mimochodem proslulý „kanibal“ drží rekord v počtu dnů ve žlutém trikotu. Belgičan jich na vedoucí pozici strávil během sedmi ročníků 96.

Zpět k nezvyklé situaci. Něco takového „Stará dáma“ dlouho nepamatuje. Zvláště když zraněné koleno nepustí na start ani favorita číslo 2 Toma Dumoulina. Kdo je tedy na řadě? Velšan Geraint Thomas.

Jeho naděje jsou oprávněné. Obhajuje loňské prvenství, ale ani on se stejně jako jeho kolega ze stáje Ineos (dříve Sky) Froome nevyhnul v přípravě pádu, a dokonce musel odstoupit ze závodu Kolem Švýcarska. Poté ovšem fanouškům vzkázal, že je připravený.

A těší se na spolupráci se stájovým kolegou Eganem Bernalem. „Diskutujeme s týmem o možnosti jít do závodu se dvěma lídry. Dává to víc možností,“ prohlásil Thomas. Zmiňovaný závod Kolem Švýcarska ovládl právě Bernal a po loňské premiéře na Tour se cítí uvolněnější. „S Geraintem chceme opět vyhrát,“ slíbil Kolumbijec.

Co zvládne Kreuziger?

Čeští fanoušci by v popředí rádi viděli Romana Kreuzigera. Na start se špičkový cyklista postaví podeváté a jeho bilance je úctyhodná čtyřikrát se vešel do desítky a v roce 2013 byl pátý. I když nemá letos skvostnou formu, podle sestavy týmu Dimension Data je zřejmé, že bude nejspíš v pozici jezdce na celkové umístění.

„Vedení se rozhodovalo do poslední chvíle. V sestavě jsou vítězové etap Boasson Hagen a Cummings,“ zmínil Kreuziger. Roli lídra však neobjasnil: „Je to otevřené. Přesnější strategii se dozvíme až před startem. Určitě to budu zkoušet v každé etapě, ale uvidí se teprve po pár dnech,“ přemítal.