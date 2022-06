Lídr týmu UAE Emirates patří k největším favoritům 109. ročníku Grande Boucle. V letošní sezoně ovládl Tirreno–Adriatico, Kolem Emirátů, Strade Bianche a Kolem Slovinska. Vrchol má přijít právě na Tour.

„Kdo by nechtěl žlutý dres? Když si ho můžu vzít, vezmu si ho. Žlutému trikotu nikdy nemůžete říct ne,“ nechal se slyšet Pogačar.

O žlutý dres může Pogačara připravit krajan Primož Roglič. Tomu přede dvěma lety uniklo celkové prvenství až v předposlední etapě. „Neřeším, jestli Tadeje porazím, ale jestli vyhraju Tour,“ pronesl.

