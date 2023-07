Na loňské Tour de France bral fanouškům dech strhující souboj nakonec vítězného Jonase Vingegaarda s Tadejem Pogačarem. Dánsko-slovinský duel bude největším lákadlem i letošního ročníku cyklistické Staré dámy. Všichni jsou zvědaví, jestli se dvojnásobnému vítězi nejslavnějšího etapového závodu podaří obhájce titulu sesadit z trůnu. Během nadcházejících tří týdnů bude zajímavé sledovat i příběh loučícího se Tourminátora Petera Sagana,

Jonas Vingegaard | Foto: ČTK/ZUMA/Jean Catuffe/Dppi

Letošní 110. edice legendární Tour de France opět bez Čechů má být nejnáročnější za poslední čtvrtstoletí. Grand Départ dneska startuje ve španělském Bilbau a pojede se pořádně zostra. Hned úvodní dvě etapy vedoucí Baskickem cyklisty pořádně prověří. Sprinteři nemají velkou šanci, a „maillot jaune“ by si tak už od začátku mohl obléknout některý z favoritů na celkové pořadí Tour.

„Nejlepší by bylo získat žlutý dres ve 20. etapě jako v roce 2020. Ale na Tour musíte využít každou příležitost, která se naskytne,“ nechal se slyšet Tadej Pogačar. Čtyřiadvacetiletý závodník týmu UAE tím naznačil, že už v první etapě bude chtít ukořistit žlutý dres.

Jonas Vingegaard se má proto na pozoru. „Očekávám, že Pogačar bude chtít využít svou šanci už v prvních etapách a bude útočit. Musím si to pohlídat, být připravený,“ zdůraznil lídr Jumbo-Visma.

Rozhodne se v Alpách

Zatímco před rokem byl favoritem Tour Pogačar, teď nejsou role tak jednoznačné. „Jonas je hlavní postavou,“ vzkázal přesto Slovinec, který si v dubnu zlomil zápěstí a dva měsíce nezávodil. „Zápěstí možná nebude stoprocentní, ale nohy ano. Mentálně nastavený jsem super dobře,“ ujistil Pogačar.

„Co na tom, co říká. I já můžu říct, že favoritem je on,“ mávl rukou Vingegaard. „Moje forma je dobrá. Jsem spokojený s tím, jak na tom jsem,“ pochvaloval si obhájce vítězství, který předvedl v loňské 18. etapě gesto fair play, když počkal na Pogačara, jenž upadl ve sjezdu.

Šestadvacetiletý Dán tuší, že o vítězi se rozhodne až v posledním týdnu v Alpách. „Na Tour je hodně těžkých etap. Pravděpodobně opět rozhodne závěrečný týden,“ poznamenal Vingegaard. Věří, že ve žlutém dresu dorazí do Paříže opět on. „Vím, že můžu vyhrát, můžu to znovu dokázat,“ vyslal jasný a sebevědomý vzkaz.

Bitva dvou největších současných hvězd, mezi které se nejspíš nikdo další z pelotonu nevklíní, nebude jediným tahákem Tour. Pozornost si uzme i loučící se Peter Sagan. „Budu se snažit zajet co nejlépe a získat nějaké vítězství. Uvidíme, jestli bude mít smysl bojovat o zelený dres.“ Poslední Tour de France pojede i Brit Mark Cavendish.