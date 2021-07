Pak se pestrobarevný had rozvlní a první odvážlivci se pokoušejí o štěstí v únicích. Publikum odměňuje všechny akce hlasitými pokřiky a potleskem. Něco z toho mohl český fanoušek poznat při televizních přenosech, na vlastní oči je ale divácký kolorit Staré dámy trochu odlišný.

Ještě dřív než projede předvoj TdF, který tvoří množství doprovodných vozů a motospojek, jedou alegorické vozy. Za dunivých rytmů tu a tam zastavují a diváci se tak snadno dostávají k čepičkám, taškám a dresům.

Piknik u cesty

Fanoušci Tour prostě žijí. Záhy zjistíte, že se nejedná jen o cyklistický závod, ale o stejně tradiční ikonu jakou ve Francii představuje třeba Eiffelova věž nebo čerstvé ranní croissanty. Opravdu. Stačí projet trasu pár minut před pelotonem.

Jen málokde ve vesnicích najdete volné místo. Lidé obsadí chodníky a uvelebí se podél cest. Mnozí přijedou z větší dálky na kolech, jiní vytáhnou před domky stolky, na ně položí lahvinky a něco k zakousnutí. A máte tu piknik u cesty.

„Naštěstí tady po závodnících neházejí kytky, jako v Polsku při Závodě míru. Když se do pastorku namotal karafiát, měl mechanik co dělat, aby uvedl techniku do původního stavu a my pak museli zabrat, abychom ztrátu dohnali,“ vzpomněl na dobu před padesáti lety bývalý výborný český cyklista Antonín Bartoníček, který se na legendárním etapovém závodě objevil díky kampani společnosti Škoda Auto „Vy patříte na Tour“.

Harmonikářka zahrála pelotonu

Když zaprší, nikdo s tím nemá problém. Lidé přes sebe přetáhnou igelit, vždyť ono to za chvíli stejně přejde. Ženy vytáhnou ze skříní kroje, kdo má ruce, mává na projíždějící auta. Posádky jim to stejnou mincí oplácejí a všichni mají dobrou náladu.

Zastavujeme v mírné zatáčce, odkud se ozývají tóny hudby. Postarší paní hraje na tahací harmoniku, lidé kolem se pohupují v rytmu, jiní tleskají. Když se přiblíží závodníci, ozve se ohlušující rachot. Ovšem harmonikářka dál vyhrává. Ať jim to dobře šlape.

Kruhové objezdy jsou osazeny siluetami závodících cyklistů. V městečkách jsou kavárničky plně obsazené, na loukách a u lesů stojí za krajnicemi zaparkovaná auta. Vznikají tak jednorázové kempy. Kdo chce lépe vidět, je vybavený nejrůznějšími stupátky, schůdky, žebříčky.

Velká pocta cyklistice

Průjezd TdF je dobrou příležitostí, jak se zviditelnit. Vynalézaví fanoušci vymýšlejí převleky a stylizující se do lidských, nadpozemských či zvířecích podob. Na střeše přistaveného traktoru se naparuje polonahý mladík v zářivé paruce a v náležitě vycpané podprsence. Chybět nemůže tradiční cyklistický divák El Diablo s trojzubcem, z polí to sledují obří slámové sochy opatřené nápisy Vive Le Tour de France.

„Je to takové zvláštní. Lidé se sem nahrnou několik hodin před průjezdem pelotonu, baví se tu celé rodiny, ale když pak závodníci za půlminuty profrčí, je hotovo a může se jít klidně domů. Je to velká pocta cyklistice. Lidi to tady strašně prožívají,“ přemítal Bartoníček, který vidět Tour poprvé na vlastní oči.

Nejvíc obsazená jsou místa u horských prémií. Vedle silnice parkují stovky vozidel, cyklisty se chytá povzbudit tisícihlavý dav. Nebýt při Tour de France prostě nejde. Taková příležitost se totiž nebude jen tak opakovat. Bude to trvat, než regionem zase povede trasa Staré dámy. Klidně i deset let. A komu se chtělo tak dlouho čekat.