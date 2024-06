Ve 111. ročníku neslavnější silničního závodu, který startuje v sobotu ve Florencii, se poprvé představí jako hlavní sportovní ředitel stáje Bahrain Victorious. „Předstartovní čas a to bláznovství kolem mi nikdy nevyhovovaly. Těch věcí je strašně moc. Nemohu se dočkat, až se pojede a naběhnu na denní rutinu,“ říkal Deníku bývalý závodník.

Kde hledat specifika letošního ročníku Tour de France?

Myslím, že třítýdenní závod bude hodně zajímavý pro diváky. Zároveň je složitý od začátku až do konce. Protože se kvůli olympiádě nebude končit v Paříži, čeká závodníky vlastně jedna etapa navíc. Nepojede se tradiční závěrečná jízda do Paříže, kdy se už moc nezávodilo a vítěz se fotil se sklenkou šampusu. Naopak tentokrát může být časovka v Nice po horských pasážích hodně těžká a klidně může zamíchat pořadím.

Jaký vývoj odhadujete od první etapy, která startuje v italské Florencii?

V první polovině čeká závodníky hodně stresu. Po devíti etapách může být peloton dost vyselektovaný a pak se uvidí, jak na tom kdo je, a kdo má šanci to celé přečkat. V tom umí být Tour krutá.

Kořením nejslavnějšího silničního závodu jsou alpské a pyrenejské etapy. Budou francouzské velehory tím pomyslným jazýčkem na vahách?

Horské etapy jsou hlavně obrovským lákadlem pro fanoušky, kteří zblízka sledují, jak elitní vrchaři bojují v extrémních podmínkách o etapová prvenství. Nejtěžší jsou podle profilu a v souvislosti s ubývajícími silami pasáže v Pyrenejích. Může se tam stát cokoliv. Kombinace vedra a bouřek, dělají etapy hodně náročné.

Letos se jeví ve skvělé formě Tadej Pogačar. Může famózního Slovince, který na jaře ovládl i Giro, někdo zastavit?

On je typem závodníka jako byli Contador, Armstrong nebo Pantanih, kteří v minulosti vyčnívali. Ale myslím, že Tadej má ještě něco navíc. To jakým stylem závodí, užívá si cyklistiku a k tomu zvládá jednorázovky či podniky Gran Tour, je něco mimořádného. Po Giru si odpočinul, měl čas na přípravu ve výšce a pro mě je jasným favoritem. Bylo by překvapením, kdyby nevyhrál.

Budou mít šanci jeho konkurenti?

O Jonasu Vingegaardovi se takřka do poslední chvíle nevědělo, jestli pojede. Je možné, že se v druhé části závodu rozjede a není vyloučeno, že Tadeje může někde nachytat. Opomenout nelze ani Primože Rogliče, který změnil tým a má ho celý pro sebe. Na Critérium du Dauphiné ukázal, že je ve skvělé formě. Pak tam je Remco Evenepoel. Už vyhrál Vueltu, ale Vuelta není Tour.

Dá se očekávat hon na Pogačara?

To si nemyslím. Bude ho podporovat silný UAE Team Emirates, a tak to spíš bude o tom, kdo se s nimi udrží. Podle toho se bude závodit. Na druhou stranu Tour je nepředvídatelná. Stává se, že favorité z nějakých důvodů odpadnou nebo se zraní.

Kam sahají ambice vašeho týmu Bahrain Victorious?

Máme vyrovnanou sestavu a v ní tři závodníky na celkové pořadí. Po prvním dnu volna se rozhodneme, na koho se tým bude soustředit. Loni jsme slavili tři etapové vavříny, ale to by letos bylo asi moc složité. Spokojený bych s jedním prvenstvím. Vyhrát na Tour je vždycky něco speciálního.

Jak vůbec prožíváte Tour v roli sportovního ředitele?

Jsou to větší nervy, než když jsem jezdil. Když jsem seděl na kole, mohl jsem něco ovlivnit, ale takhle ne. V autě nic změnit nemohu.