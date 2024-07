"Takový výsledek po dvou týdnech jsem si ani nedokázal představit," řekl bezprostředně po dojezdu Pogačar, jenž po triumfu na Giru útočí na vzácný double. Oba slavné závody v jedné sezoně naposledy dokázal vyhrát v roce 1998 Marco Pantani.

Oba hlavní favorité Tour dojeli pod poslední kopec 197,7 km dlouhé trasy, na níž peloton překonal čtyři vrchařské prémie první kategorie, se všemi soupeři z popředí průběžného pořadí. Zhruba deset kilometrů před cílem se oba od skupinky rivalů i svých pomocníků odpoutali a ve stoupání mimořádné kategorie se vydali stíhat jezdce v úniku.

Vingegaard tentokrát útočil. Tahal tempo a dojížděli jednoho uprchlíka za druhým, Pogačara ale nesetřásl. Slovinský suverén zhruba pět kilometrů před vrcholem nastoupil a soupeři ujel. V součtu s bonifikací za výhru, celkově už 14. na Tour de France, dnes na druhého Vingegaarda najel dalších 1:12 minuty.

"Během Jonasova útoku jsem byl trochu na hranici možností. Ale pak jsem si uvědomil, že nemá nohy, aby to dotáhl, tak jsem do toho šel. Vypadá to velmi dobře, je to komfortní vedení," řekl Pogačar, jenž polovinu ze svých 14 výher na Tour slavil právě v Pyrenejích. "Miluju Pyreneje a ony mi to vracejí," dodal.

Vingegaard nic nevzdává

Vingegaardův tým se ještě nevzdává, uznává ale kvality soupeře. "Aktuálně to vypadá, že Pogačar je nejsilnějším jezdcem. Musíme to akceptovat," slyšel v týmovém rádiu po dojezdu Vingegaard, jenž se do výtečné formy vrátil po těžkém pádu a vážných zraněních v dubnovém závodu Kolem Baskicka.

Třetí z velké trojky Remco Evenepoel na zrychlení vedoucí dvojice pořadí nedokázal zareagovat. Ve stíhání rivalů ale pokračoval sólojízdou vlastním tempem a propracoval se na třetí místo. Do cíle dojel s odstupem 2:51, v celkovém hodnocení jeho manko před startem třetího týdne narostlo už na 5:19 minuty.

Jeden z jeho pomocníků do hor Jan Hirt dojel na 68. místě ve skupině jezdců s mankem 41 minut. Celkově je klasifikován na 90. příčce s odstupem 3:01:18.