Nejslavnější cyklistický závod, který kvůli konání olympiády tentokrát neskončí v Paříži, ale zakončí ho časovka na trati Monako-Nice, opět přináší otázku, kdo je nejlepším silničářem světa?

Skloňuje se jméno Tadej Pogačar. Slovinskému fantomu dosavadní sezony by se mohl podařit neobvyklý kousek v podobě výhry na Giru a Tour v jedné sezoně. To naposledy v roce 1998 zvládl Ital Marco Pantani.

Koronavirus mezi cyklisty

Ve čtvrtek však přišla překvapivá zpráva, že se suverén květnového Giro d'Italia a dvojnásobný vítěz Tour v polovině června léčil na koronavirus. To by pro sebevědomého lídra stáje UAE Emirates - pokud by ho covid oslabil - mohlo znamenat komplikace. A to hned v první polovině, protože už ve čtvrté etapě čeká cyklisty 23 kilometrů dlouhý výšlap Galibier, jedno z nejslavnějších stoupání světa.

„Tadej na druhou stranu poslal do světa tříštivou zprávu, že se cítí nejlépe v životě. Může jít sice o vypuštění obláčku, ale já mu docela věřím,“ vypráví Leopold König, bývalý profesionál, který v roce 2014 obsadil v celkové klasifikaci Tour de France sedmé místo. „Jak to opravdu je, se dozvíme velice brzo. Tipnu si, že už v prvních dnech se může UAE odhodlat k útoku.“

Mimochodem stejné onemocnění na poslední chvíli vyřadilo vítěze loňské Vuelty Američana Seppa Kusse ze stáje Visma-Lease a Bike. Jeho kolega, další horoucí favorit, ale hlavně vítěz posledních dvou ročníků Jonas Vingegaard z Dánska, se vrací až teď po zlomeninách klíční kosti i žeber při dubnovém pádu Kolem Baskicka.

Šanci tak cítí i mladý Belgičan Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a druhý Slovinec Primož Roglič (Red Bull-Bora Hansgrohe), i když se i oni potýkali se zraněními. Do hry mohou dílčími úspěchy promluvit rovněž Belgičan Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Brit Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) nebo Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), pro něž však závody Grand Tour nejsou prioritou.

„Myslím, že Tour bude strašně zajímavá a nejvíc otevřená za poslední roky, protože favoritů je spousta. Roglič už nepojede s Vingegaardem, a ten zkraje nemusí stíhat závodní tempo. Těším se už na první víkend, jen mám trochu obavy, abychom ze začátku neviděli zase jako v Itálii přehlídku slovinské cyklistiky,“ přemítá König.

V horách je Vingegaard o něco silnější

Karta by se podle něj mohla obrátit po polovině ‚staré dámy‘. To už by mohl být dánský šampion rozjetý a naopak na Pogačara by mohla dolehnout kumulovaná únava z Giro d'Italia a tréninku.

„Může přijít špatný den, a to by pak celému závodu dalo jiný náboj. Tadej však má motivaci, aby Vingegaardovi zabránil vyhrát Tour potřetí v řadě. Rivalita těchto titánů je obrovská. Chleba se bude lámat ve vysokých nadmořských výškách. Tam je Seveřan o poznání silnější. Má takovou genetickou výbavu, že převyšuje všechny soupeře,“ míní.

Jan Hirt zaujal osmým místem na Giru a jeho start na Tour de France bude znamenat první českou účast po třech letech. Nebude však nováčkem. Premiéru absolvoval před čtyřmi lety, kdy dojel na 67. místě. Jeho hlavním úkolem bude v týmu Soudal Quick-Step pomáhat lídrovi Evenepoelovi. „Jdu do toho s tím, že mým cílem je v sedmi horských etapách zůstat s ním co nejdéle,“ uvedl před startem.

Celková délka závodu je 3492 kilometrů. Jedna z úvodních etap zavede jezdce i do San Marina, v závěru bude startovat časovka z Monaka. Očekává se, že Tour de France bude chtít na vlastní oči spatřit opět dvanáct milionů fanoušků.