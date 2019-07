Toyota vyvinula pro nadcházející olympijské hry v Tokiu speciální elektromobil

Organizátorům olympijských her, které se budou konat v příštím roce, dodá 200 šestimístných vozidel, které mají usnadnit dopravu v dějištích soutěží, olympijské vesnici i dalších oficiálních místech her. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Automobilka je celosvětovým partnerem olympijských a paralympijských her.

Osobní přepravník s názvem APM (Accessible People Mover) je určen pro sportovce, organizátory, návštěvníky, handicapované osoby, těhotné ženy nebo pro rodiny s malými dětmi. Část vozového parku bude zároveň sloužit na pomoc v nouzi v průběhu celého léta. Vůz bude vyrobený ve dvou variantách. Model Basic má tři řady sedadel. Při převozu osob upoutaných na vozík je možné konfiguraci změnit jejich sklopením. Z bezpečnostních důvodů je sedadlo řidiče vyvýšeno a umístěno uprostřed, aby řidič viděl na cestující a mohl řešit jejich individuální potřeby. Sedadla pro pasažéry jsou přístupná z obou stran vozidla, nechybí bezpečnostní tyče po obou stranách, ale ani kotevní desky a rampy pro optimální přístup a přepravu cestujících na vozíku. Vozítko pro pomoc v nouzi Další vozítko nazvané Relief, tedy pomoc v nouzi, má polovinu druhé řady a celou třetí řadu vyhrazenou pro nosítka s možností zajištění. Vozítko bylo zároveň navrženo tak, aby v něm měli dva zdravotníci místo na sedadlech hned vedle nosítek.

