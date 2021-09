V Londýně se mu to už nepodařilo, vypadl ve čtvrtfinále s pozdějším bronzovým medailistou, ve světě olympijského a paralympijského sportu už ale navždy zůstane legendou.

To mu ale nebránilo v tom, aby si do sbírky přidal další zlatou medaili.

Bývalý olympionik se do Barcelony nakonec vydal, i když o pár týdnů později, než by ještě několik měsíců předtím předpokládal.

„Když jsem se vrátil do Maďarska, nikdo se mě neptal, co se mi stalo. Všichni mi přáli hodně štěstí na barcelonských hrách,“ vzpomínal v rozhovoru s redaktory webu Mezinárodního paralympijského výboru.

Hned poté, co se dostal z nejhoršího, rozhodl se zúčastnit tréninkového kempu šermířského vozíčkářského týmu. Nedaleko se zrovna připravovali němečtí šermíři na evropský šampionát a jeden z trenérů přesvědčil Pálova lékaře, aby mu dovolil se mistrovství zúčastnit.

Kdo by si ale myslel, že tím pro něj skončila kariéra šermíře, byl by na hodně velkém omylu.

Jeho příběh stojí za to. Tenhle bývalý maďarský sportovec drží totiž jeden obdivuhodný primát, jenž už mu nikdy nikdo nesebere. ´

Pál Szekeres během paralympijských her v Londýně. | Foto: Profimedia

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.