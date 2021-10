Policie města Salt Lake uvedla, že ke střelbě došlo v městské čtvrti Sugar House. Nejdříve strážci zákona obdrželi v sobotu ve 22:30 stížnost na hluk z oslavného večírku, v neděli ve 12:20 už přišel telefonát s ohlášenou střelbou. Spolu s Aaronem Lowem byla postřelena neidentifikovaná žena, která se nachází v kritickém stavu v nemocnici.

Ke zdrcujícímu momentu došlo zhruba rok po tragické smrti jeho spoluhráče Ty Jordana - ten se nešťastně zabil při mainpulaci se zbraní. Na jeho čest si nechal změnit Lowe číslo z dvojiky na dvaadvacítku. Cornerback Utahu před týdnem obdržel stipendium Ty Jordana, které se uděluje sportovcům od zmiňované tragédie. Oba byli podle amerických médií přátelé od střední školy.

One of the saddest things you can ever notice is a young life getting taken away too soon, especially when it's one of your own. Our thoughts and prayers go out to Aaron Lowe and his family. pic.twitter.com/XCCBlwMZ0c