Důvod? UCI stále vede Bridgesovou jako mužského cyklistu. Proto dokud její registrace nevyprší, nemůže závodit jako žena. Nedojde tak na očekávaný střet Bridgesové s pětinásobnou olympijskou vítězkou Laurou Kennyovou.

„Uznáváme rozhodnutí UCI ohledně neúčasti Emily na národním šampionátu, ale plně si uvědomujeme její zklamání z tohoto rozhodnutí,“ uvedla Britská cyklistická federace.

On #ComingOutDay , Emily Bridges shares the story of her cycling journey on the Great Britain academy programme, and being a trans athlete.

Přestože Bridgesová přišla se svým coming outem už v roce 2020, stále soutěžila v mužských disciplínách. Ještě minulý měsíc vyhrála bodovací závod mužů na britském univerzitním šampionátu v Glasgow.

„Po zahájení hormonální terapie jsem nechtěla závodit v mužské kategorii víc než bylo nutné. Je to na houby, závodit jako muž, když jím nejste,“ svěřila se serveru Cycling Weekly Bridgesová, která v roce 2018 vytvořila ještě jako Zach národní juniorský rekord na 25 mil.

Rozhodnutí nejvyššího cyklistického orgánu tak znovu rozvířilo bouřlivé diskuzi o začleňování transsexuálních žen mezi sportovkyně. Nedávno schytala kritiku od soupeřek americká transgender plavkyně Li Thomasová poté, co ovládla americké univerzitní mistrovství NCAA.

Zástupci britské cyklistiky vybízejí k jednotě napříč sporty. „Transgender a nebinární inkluze je větší než jedna rasa a jeden sportovec – je to výzva pro všechny vrcholové sporty.“

Today we're calling for a coalition to address transgender and non-binary participation in elite sport, and can provide an update on this weekend's British National Omnium Championships.