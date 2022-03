Tenhle tweet se však hrubě nepovedl. Poděkování novozélandských ragbistů spustilo vlnu negativních reakcí.

„Dovolily vám hrát hru, kterou milujete? Proboha. To je tak špatné, až to vypadá, jako by to byl parodický účet,“ rýpla si irská pozemní hokejistka Shirley McCayová.

Na fotce u příspěvku byl ragbista Sevu Reece, který před čtyřmi lety fyzicky napadl svou partnerku. To ženy pobouřilo možná ještě víc.

„Nestačí ženy uznávat. Je třeba pochopit, jakým bariérám a útlaku čelí, nikoli to ještě zhoršovat,“ vzkázala reprezentantka Walesu Florence Williamsová.

Bývalé anglické hvězdě a mistryni světa Kat Merchantové vadilo i to, že All Blacks opomenuli zmínit ženskou reprezentaci Nového Zélandu Black Ferns.

„Jsou mistryněmi světa, ale tento post se rozhodl ignorovat jejich existenci a místo toho děkovat ženám, které „umožňují“ hrát mužům,“ zlobila se Merchantová v reakci na příspěvek, který byl později smazán.

NZR and our Teams in Black celebrated International Women’s Day across all of our digital channels and our intent was to portray the many roles women have in our game. (1/2) — New Zealand Rugby (@NZRugby) March 9, 2022

Vedení novozélandského ragby se později omluvilo. „Naším záměrem bylo zobrazit různé role, které ženy v naší hře mají,“ uvedl mluvčí NZ Rugby.