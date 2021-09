/ROZHOVOR/ Dvě mouchy jednou ranou. Tak by se dal nazvat snový víkend kajakáře Víta Přindiše. Ve finálovém závodě Světového poháru vodních slalomářů v Pau nejdřív podruhé v historii ovládl svou disciplínu a potom ještě celkové pořadí nového olympijského závodu v extrémním slalomu.

Vít Přindiš. | Foto: ČTK

Ve Francii se znovu ukázalo, jak jsou Češi v kajaku dominantní. Na jarním ME v Ivrei byl Přindiš dvakrát zlatý, olympiádu vyhrál Jiří Prskavec a oba šampionáty do 23 let teprve devatenáctiletý Jakub Krejčí.