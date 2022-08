Pro Malinu je trénování prací i koníčkem. Volejbal má rád i proto, kolik „skvělých lidí“ v něm potkal. To, kam se dostal, nepovažuje jen za svou zásluhu. „Důležité bylo, že se mi v začátcích věnovali trenéři Jiří Hornek, Pavel Havránek, Jan Sýkora, Štěpán Pagáč nebo Jaroslav Buchtel. Na rozmluvy s nimi moc rád vzpomínám. Tihle lidé vytvořili tréninkové středisko mládeže a já měl obrovské štěstí, že jsem se k nim mohl přidat,“ děkuje příznivému osudu.

Už první parta, která prošla jeho rukama, se vydařila. „Šlo o ročník 1971, ze kterého se do extraligy prosadili Michalové Heřman a Griga nebo Kuba Koloušek. Určitě jsem na někoho zapomněl. Omlouvám se,“ potvrdí pověst gentlemana Malina, jenž vedl všechny mužské kategorie a dotáhl to až do nejvyšší soutěže.

„Nejnáročnější jsou přípravka a mladší žáci. Děti ještě nemají sílu, trvá dlouho, než se naučí základy. Před jejich trenéry smekám. Mají svatozář. Je krásné, pokud z nich udělají volejbalisty. Ale je to tedy dřina,“ zdůrazňuje.

Vařit z vody nejde

Jiné je to v mužském áčku. „Musíte si uvědomit, že pracujete s dospělými lidmi, kteří mají něco za sebou. Je třeba být dokonale připravený, rozhodně nemůžete vařit z vody,“ říká kouč, jenž v pražském klubu vedl v sezoně 2011/12 výjimečnou generaci. „Výborný tým, který měl na víc než na páté místo. S klukama jsme se znali od dob juniorky. Chyběla trocha zkušeností a mohlo se hrát o medaile,“ míní Malina.

Jeho slova potvrdili Daniel Pfeffer, Michal Finger, Vojtěch Patočka či Luboš Bartůněk v následujících letech, kdy se z nich stali opory reprezentace i věhlasných celků. „Dodnes jsme ve styku. Potkáváme se. Není nikdo, s kým bych si rád nepopovídal,“ sděluje kouč.

Trenér Jan Malina vidí mezi kadety Lvů řadu talentů.Zdroj: VK Lvi Praha

Nyní vede v pražských Lvech kadety a věří, že naváží na slavné předchůdce. „Pár zajímavých typů tady máme. Dva až tři hráče ročně jsme schopni z juniorky do mužského áčka předávat,“ věří trenér. Otázkou zůstává, zda se mladíci v extralize následně prosadí. „Chce to vážně trpělivost, kterou kluci bohužel často nemají,“ lituje.

Rychlost a síla

Zatímco si povídáme, Malinovi svěřenci se protahují na atletickém ovále. „Co se týče základů volejbalu, tak se toho od mých začátků v přípravě moc nezměnilo. Hráči musejí zvládnout prsty a bagr stejně jako před desítkami let. Zásadní změna nastala v tom, že se volejbal přestal hrát na ztráty a odpadly tím čtyřhodinové zápasy,“ popisuje kouč. Vytrvalost už tolik nerozhoduje.

„Klíčová je rychlost a síla. Důležité jsou tréninky na rozvoj pohyblivosti a koordinace, což u nás léta a moc dobře dělá Irča Kočková,“ oceňuje práci kondiční trenérky Lvů.

Se svým prvním tréninkovým deníkem by si dávno nevystačil. A to mu vůbec nevadí. „Novým podnětům jsem otevřený. Bez neustálého učení se, to nejde. Jakmile ustrnete a nedíváte se kolem, nejezdíte na školení, nezajímáte se o nároďák, je to váš trenérský konec,“ uzavírá téma Malina a oficiálně zahajuje další sezonu lvích kadetů. V očích mu vesele jiskří, hráče si získává vtípky. Jeho trenérský konec je v nedohlednu.