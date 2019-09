Jak byste zhodnotil mistrovství světa z pohledu českého týmu?

Je vymačkaný jako citrón. Když jsme viděli los, věděli jsme, že máme problém. Nakonec jsme z toho udělali kouzelné léto. Nechali jsme za sebou vážně skvělé týmy. Navíc jsme hráli krásný basketbal. A to jak na útočné tak na obranné polovině hřiště. Český basketbal jsme posunuli a snad to bude pokračovat. Bojovali jsme jako lvi. A ještě jsme hráli jsme bez Jana Veselého, MVP Euroligy.

Celý šampionát jste hráli v užší rotaci. Kde vaši svěřenci neustále brali síly?

Na rovinu, byl jsem si jistý, že proti Srbsku už hráči musí zkolabovat. Jenže oni zase ukázali velké srdce. Jsem tak šťastný, co jsme dokázali. Celému světu ale hlavně Evropě jsme předvedli, jak dobrý basketbal hrajeme, kolik srdce do toho dáváme. Jsou to krásné pocity, musíme si je uchovat v paměti.

Na osm, devět hráčů je šesté místo až nadpodzemský výsledek.

Nezapomínejme, že nám v závěru chyběl Blake Schilb. Když budeme chtít něčeho velkého dosáhnout, budeme potřebovat další velké hráče.

Potřebujeme zmíněného Jana. A ztratili jsme Pumpyho. On byl velké srdce tohoto týmu po všechny roky, co ho vedu. Tichý lev. Ten, co drží partu pohromadě. Ale s Janem, možná jedním dvěma mladšími, doufám, že s Vítem Krejčím, můžeme být stále dobří. Třeba už na Eurobasketu 2021.

Kdy jste se dozvěděl, že Pavel Pumrpla končí?

Před pár dny mi řekl, že o tom přemýšlí. Na a když mi před utkáním o páté místo pověděl, že by rád hrál poslední dvě minuty, pochopil jsem to. To, co vidíte v celém týmu, to je on. V roce 2017 nám chyběli Jan, Blake, Pumpy. A on mi chyběl ze všech nejvíc

X faktorem vašeho týmu je Tomáš Satoranský.

Jistě, on je hlavní lídr na hřišti i mimo něj. Saty byl hrdinou spousty zápasů. Protii Srbsku jsem se ho ptal, jestli chce jít dřív ze hry, jenže on chtěl pořád být na hřišti. Je to vítězný typ, pokaždé chce vyhrát.

Satoranský strhl svými výkony ostatní spoluhráče a celý svět žasl, viďte?

Svět možná ano, ale pro mě překvapením tolik nebyli. Boči a Vojta, Ondřej i Patrik… To je jejich hra. Takhle to prostě je: jsou to dobří basketbalisté.

Byla by asi chyba usnout na vavřínech?

Každopádně. Teď toho bylo hodně. Všichni jsme vyšťavení. Musíme si odpočinout a vstřebat, co se nám podařilo dokázat za tyhle tři týdny. Pokračovat v práci na federaci a hledat další mladé hráče, budeme je pro budoucnost potřebovat.

Máte vůbec sílu slavit?

Ne. Nemám síly na nic. V Číně jsme odehráli osm zápasů za čtrnáct dní. Do toho devět přípravných. Bylo to náročné léto, bolestivé. Ale na konci nás zaplavilo štěstí. A odměna je hodně sladká.