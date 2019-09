Vaši svěřenci brnkali pětadvacet minut silným Australanům ve čtvrtfinále MS na nervy. Asi na ně musíte být hrdý?

Ano, jsem na ně velmi hrdý. Nicméně. Když už se dostanete tak daleko, chcete zvládnout i ten zápas. Samozřejmě, hráli jsme proti velkému týmu, který je dobrý na všech pozicích. I když jsme ztráceli o sedmnáct, snažili jsme se vrátit. Teď jsem zklamaný, ale je jedno, co už se i stane v těch dalších dvou zápasech do konce turnaje. Budeme si tohle léto pamatovat jako velké léto pro nás všechny i Českou republiku.

Jak hodně těžký soupeř byla Austrálie?

Byl to opravdu silný protivník. V první půli jsme mohli udělat lepší výsledek, ale problém byl najít rovnováhu v sestavě. Když jsme hráli s velkými hráči, měli jsme problém dávat body, ale zase jsme byli dobří v obraně. A když jsme nasadili menší sestavu, tak jsme dávali víc bodů, ale zase jsme ztráceli na doskocích.

V čem vidíte příčinu prohry?

Porazili nás na ofenzivních doskocích, to se nám tenhle turnaj ještě nestalo. Bylo těžké hrát proti takovému týmu, který má všechno. Celý zápas jsem dumal, s jakou sestavou hrát. Je to high level tým, jeden z nejlepších na světě. I tak se ale skláním před všemi, protože odvedli dobrou práci.

Utekli vám ve třetí čtvrtině. Proč?

Budu se opakovat. Ztráceli jsme v ofenzivě, tak jsme nasadili malou sestavu a měli problém na doskocích. Dali také některé velké střely, je to dobrý tým a ty útočné doskoky… V tom se ukázala ta ztráta.

Opusťme zápas s Austrálii. Jak bude těžké zmobilizovat se na Polsko?

Nerozumím tomu rozložení turnaje, Polsko mělo jeden den volna, my musíme ale už dnes hrát. Nemáme moc času na přípravu a po včerejšku nám ubyly další síly. Znám ale hráče, jsou to rváči a pokusí se najít sílu, aby hráli co nejlépe.

Francie vám porážkou USA sebrala šanci na přímý postup do Tokia.

Zápas s Austrálií nebyl primárně o olympiádu. Ale bylo to utkání, ve kterém jsme zase mohli něco dokázat. Blake Schilb třeba hrál se zraněním, tohle jeho rozhodnutí musíme také ocenit.

Ve hře zůstalo šesté místo, s velkou dávkou fantazie i páté.

Nejdřív ale musíme porazit Polsko. Pokud se to podaří, půdjeme na Srbsko nebo USA. I kdybychom ale skončili sedmí nebo osmí, je to pro nás velký výsledek!