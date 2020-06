Pídil jste se po tom, kdo vás přihlásil?

Ano, byla to jedna z trenérek v našem klubu Eva Skořepová. Nebudu lhát: udělala mi tím radost.

Omlouvám se, ale nedovedu si to příliš představit. Jak se člověk v Praze dostane k jachtingu?

To mě mrzí, jachting je nádherný sport. V dobách, kdy ještě lidi měli čas, tak v Praze existovalo dvanáct jachtařských klubů. Děti tu trénují pod Vyšehradem a pak soupeří s vrstevníky z Chorvatska. Jeden z našich nejlepších klubů je v Neratovicích, taková bouda uprostřed města, ale na vodě na tom nezáleží, je to o lidech.

Můžete popsat svou cestu k jachtingu?

Táta měl motorovou loď pod Vyšehradem a jakmile se otevřelo dětské družstvo jachtingu, přihlásil mě do něj. Měl jsem to štěstí, že mě vedl legendární trenér a člen Síně slávy Vašek Drbohlav. On nás ohromně formoval. Později jsem se vydal jinou cestou. Náš sport je náročný i na finance. Když moje děti vyrostly, chtěl jsem, aby šly v mých šlépějích. A to se mi povedlo. Trénoval jsem je a už u jachtingu zůstal. Těší mě, když přivedu dítě ke sportu. To je náš hlavní cíl.

Yacht Klub Praha vznikl už v roce 1893. Kolik dnes sdružuje členů? A kolik dětí?

Kluby se mají věnovat dětem, jinak jim něco chybí. My máme začátečníky i kadety, holky a kluky od sedmi do patnácti let. Aktivních dětí je u nás 22, což je na jachting obrovské číslo. Když přijedeme na závody, tak obsadíme třetinu startovního pole a získáme nejvíce ocenění.

Co se děti mohou na lodi naučit? K čemu je vedete?

Jachting je složitý sport. Loď musíte ovládat co nejlépe. Když získáte špatné návyky, tak si je nesete dál. V lodi je třeba se umět pohybovat, důležitá je i teorie strategie a pravidla. Jachting rozvíjí osobnost, schopnost rozhodování. Když vidíte sedmileté dítě, jak jezdí samo na lodi, je to pecka. Jsem rád, když naše děti získají medaile, ale největší úspěch je, když se přestanou bát a začnou si plavbu užívat.

A na závěr: pokud postoupíte do finále, budete v něm prakticky prezentovat váš sport? Dovedete si představit jachting na souši?

No, to bude zvláštní. (smích) Ale jachtaři se ničeho nezaleknou. Jsme sice relativně chudý oddíl, nemáme ani trenažér, ale umíme ho vyrobit z pneumatik. Těšte se, jak se pohybuje.