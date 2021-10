Bývalý úspěšný závodník ze zlaté éry československého cyklokrosu a držitel bronzové medaile z MS 1983, vedl českou reprezentaci mezi roky 1997 a 2010, tedy v období, kdy Češi ze šampionátů ještě vozili medaile.

„Jsem v pozici šéftrenéra, Petr Dlask dál zůstává trenérem. Dal jsem si podmínku, že u reprezentace zůstane. Léta jezdil v Belgii, má tam kontakty. Bude působit i jako manažer při vyjednávání zahraničních startů a dalších nezbytností. Spolu budeme na všech závodech a soustředěních,“ prozradil čtyřiašedesátiletý kouč.

V jaké kondici se nachází český cyklokros?

V elitní kategorii to není moc slavné. Výhry v domácích závodech nejsou měřítkem. Trochu konkurenceschopný je Michael Boroš. Máme však hodně nadějí mezi kluky i holkami v mladších ročnících. Na nich budeme stavět a třeba z nich vyrostou závodníci, kteří budou jednou bojovat o medaile.

Petr Klouček.Zdroj: Deník/Kamil JášaNetrpí cyklokros tím, že jsou závodníci přetahováni k závodům horských kol?

Nechci, aby cyklokrosaři odcházeli. A potěšilo by mě, kdyby se vraceli zpátky. Například Jan Zatloukal byl před dvěma lety třetím juniorem na svěťáku v Táboře, ale zlákali ho na biky a výkonnostně ustrnul. Osobně si myslím, že by ho cyklokros mohl nakopnout. Na druhou stranu ve světové špičce jsou Nizozemec Mathieu van der Poel a Brit Thomas Pidcock, kteří jsou schopní vyhrávat klasiky na silnici, výborní jsou na horských kolech i v cyklokrosu. V jejich případě platí okřídlený výrok, že cyklistika je jen jedna.

Dá se z toho vzít nějaké poučení?Silničářům i bikerům může cyklokros prospět. Jezdí se v době, kdy jejich disciplíny mají pauzu. Přestávka mezi starty by se jim tak zkrátila a nemuseli by se dostávat do závodní intenzity. Známí závodníci prošli krosem. O Zdeňkovi Štybarovi je všeobecně známé, že byl cyklokrosovým šampionem, v terénu ale začínal i Roman Kreuziger. A dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe má ze šampionátu v Táboře v roce 2010 juniorské stříbro.

Stále neuzavřela úžasnou kariéru v USA žijící Kateřina Nash. Spoléháte ještě na služby třiačtyřicetileté veteránky?

Formu asi má. Na začátku sezony pojede v USA tři světové poháry. Mohla by se prosadit, protože tam z Evropy obvykle nepřijedou nejlepší cyklokrosaři. Nedávno slíbila, že chce jet světový šampionát, který se koná na konci ledna v americkém Fayetteville. Tam by se rozloučila s kariérou a pak se chce naplno věnovat funkci viceprezidenta UCI.

Kdy se může posun ve výkonnosti českých cyklokrosařů projevit?

Při listopadovém světovém poháru v Táboře ani na lednovém šampionátu se toho nedá moc očekávat. Na domácím mistrovství světa v roce 2024 už ale budeme chtít nějakou medaili získat. Do té doby by se mohli nadějní junioři vyjezdit a v Táboře něco urvat. Zatím však budeme spokojení s dílčími výsledky mladíků v popředí výsledkové listiny.

Myslíte, že je možné prosadit proti suverénům z Belgie a Nizozemska?

Jsou velice silní. Ale pozor, to platí hlavně na jejich tratích. Jakmile se závodí někde mimo Benelux, už to většinou není taková sláva.