Extraliga – 20. kolo:

Lvi Praha – SKV Ústí nad Labem 3:0 (18, 15, 16)

Lvi: Bartůněk, Douglas-Powell, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, Král, libera Kovařík a Ježek. Střídal: Toman. Trenér: Pomr.

Ústí: Melcher, Januzovič, Tibitanzl, Kramar, Parraguirre, Beer, libero Kořínek. Střídali: Kasan, Lank, Vodvárka. Trenér: Salon.

Je složité skloubit vrchol 1. ligy a extraligy? Sestavy obou týmů se prolínají.

Rozhodnutí je částečně na trenérech a hlavně na pocitech hráčů. Já dám doporučení, ovšem kdyby kluci z nějakého důvodu nechtěli, tak by měli rozhodující slovo. Střídavé starty jim nicméně pomáhají, třeba Mára Šulc se v pátek rozehrál v 1. lize a sebevědomí zužitkoval v sobotu v extralize. To zase pomohl béčku Honza Svoboda. Stejně tak se v play-off dařilo Michaelu Kovaříkovi, Jirkovi Tomanovi, Petru Špulákovi a Matyáši Ježkovi.

Chodíte na obě lavičky. Není to pro vás zbytečná zátěž?

V béčku je hlavním koučem Miroslav Malán. Já na lavičku chodím jako podpora. Jsem tam i z důvodu vážnosti, kterou soutěži přikládáme. Spousta kluků, kteří hrají klíčové party v béčku, trénují s áčkem. Chci jim tím dát najevo, jak jsou pro nás důležití.

Béčko je ve finále, přemohlo silné Benátky. Co to pro vás znamená?

V béčku připravujeme hráče pro vrcholovou úroveň – extraligu i reprezentaci. To, že kluci hrají play-off kvalitní soutěže, je pro ně mimořádně důležité do budoucna. Není možné nic přeskočit, nemohou rovnou zářit ve vyřazovacích bojích extraligy. Různé mládežnické soutěže play-off neznají, což je podle mě chyba.

1. liga – semifinále play-off:

Lvi Praha B – VK Benátky nad Jizerou 3:1 (11, -25, 21, 22) a 3:2 (20, 22, -19, -23, 13), konečný stav série: 3:1.

K extralize. V ní jste se utkali s posledním týmem tabulky a mohli jen ztratit. Je těžké nastupovat do takového zápasu?

Podobné věty padaly na podzim před utkáním se Zlínem. A jak dopadlo? Možná se to teď taky říkalo, ale jen na tribuně mezi fanoušky. My chceme vyhrát každý zápas a je jedno, jestli hrajeme s Ústím nebo s vedoucím Karlovarskem. Kdybychom šli do utkání s pocitem, že nemůžeme prohrát, nedopadne dobře.

Pokud Ústí zlobilo, pak v prvním setu. Souhlasíte?

Ale šlo vážně jen o momenty… I v prvním setu jsme hráli dobře, jen jsme neutekli na větší bodový rozdíl. Soupeři občas riskovali při servisu. Když prohráváte o hodně, nic jiného vám nezbývá. Riziko přinese jednou eso a podruhé chybu. Důležité bylo zachovat klidnou hlavu a být trpěliví.

Mimořádně vám šel blok, napočítal jsem jich dvanáct…

Před zápasem jsem hráčům několikrát opakoval, že to bude absolutně klíčová činnost. Blok, následně obrana v poli a útok. Soupeře jsme přehráli. Věděli jsme, že pokud ubráníme Kramara s Parraguirrem, tak nám Ústí nemá jak ublížit.

Dá se po tak jednoznačném utkání hráčům vůbec něco vytknout?

Nedá. Podali perfektní a zodpovědný výkon. Neexistuje samozřejmě zápas, kdy by se nenašel pokažený míč, ale bylo jich minimum.

Jste tedy pátí. K tomu vám nahrály i další výsledky – Ostrava a Kladno padly. Sledujete už tabulku?

Dvě kola před koncem základní části už velmi pečlivě. Doufám, že si teď kluci uvědomí to, co jsme si říkali během výsledkové krize. Volejbal vážně nezapomněli.

Příští týden přivítáte Brno, což bude daleko těžší soupeř než Ústí. Doma vás přehrálo 3:2 hlavně díky servisu. Co s tím?

Podání je jejich zbraní hlavně v domácím prostředí. Ale bude se hrát na Lužinách. Je jen na nás předvést, že servis taky umíme. Což jsme s Ústím jasně ukázali.

Vyhlásíte bodový plán pro závěrečné dvojutkání?

Plán je pořád stejný: skončit do šestého místa, být co nejvýše. Ideální by bylo play-off nehonit až na severní Moravě.