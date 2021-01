/ROZHOVOR/ Už si pomalu nevzpomínají, jak chutná porážka. Pokud budeme počítat i Vyzývací pohár, mají za sebou pražští Lvi sérii devíti vítězství. V sobotu jejich apetit odnesly Beskydy. Svěřenci trenéra Tomáše Pomra (po rozpačité první sadě) frýdeckomístecké volejbalisty jasně přehráli 3:1. „Těší mě tři věci: plný počet bodů, výborný výkon od druhého setu a to, že dostali příležitost i mladíci,“ hodnotil duel kouč Lvů.

Tomáš Pomr. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Asi byste rád chválil. Nicméně se stále opakuje téma nepovedeného prvního setu. Našel už jste důvody, proč ho tak často prohráváte?

Problém prvních setů jsme před Beskydy řešili, a kladli důraz na dobrý vstup do zápasu. Tentokrát byl jeho průběh trochu jiný. Většinou nás soupeři zaskočili a šli rychle do vedení, teď to byla přetahovaná o každý míč. Nevím proč, trvá nám déle, než se zahřejeme. Je to znát hlavně na našem tlaku na podání, který není takový, jako od druhého setu.