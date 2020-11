Úroveň utkání byla vysoká, přitom se hrálo po takovém výpadku. Čím si to vysvětlujete?

Taky mě výkon obou týmů příjemně překvapil. Samozřejmě bych našel věci, na kterých je třeba pracovat. U nás jde hlavně o servis. Máme hráče, kteří mají schopnosti na podání více tlačit. V tom měla Odolka navrch. Jinak bych si výpadku ani nevšiml.

Možná nahradila tréninkový deficit chuť hrát. Cítil jste vyšší nasazení?

Je to možné, obrany obou týmů totiž dominovaly. Složit balon bylo moc těžké. Odolka odvrátila neuvěřitelné míče, my si zase pomáhali na bloku. Byla to řežba.

Aero Odolena Voda – Lvi Praha 2:3 (25:22, 25:27, 28:30, 28:26, 13:15)

Aero: Vanags, Taylor, Hladík, Demar, Holubec, Démar, libero Kop ml. Střídali: Vachoušek, Horák, Holčík. Trenér: Kop st.

Lvi: Janouch, Paták, Špulák, Mihajlovič, Smith, Nedeljkovič, libera Havlas, Ježek. Střídali: Skakič, Pliasetskyi, Toman, Král. Trenér: Pomr.

Proč nevezete tři body? Proč jste urvali dva?

Shrnu to do jedné odpovědi. Hrál se extrémně vyrovnaný zápas. Kdyby se dnes body mohly půlit jako ve fotbale, bylo by to spravedlivější. Vezeme dva a já si jich vážím, na Odolce je letos získá málokdo. Upřímně: nebyli jsme lepší, ale šťastnější.

Poprvé za vás nastoupil Matej Paták. Jak si vedl?

Měl to složité. Vletěl do extraligy rovnýma nohama. Všechno pro něj bylo nové, potřebuje čas na sehrání s týmem. Potvrdil svoje zkušenosti, nezklamal, ale má na víc. Jeho čas určitě přijde.

Vyzvednete něčí výkon, budete někoho hanět?

Vyzdvihnu výkon celého kolektivu. Samozřejmě na poradě řeknu i něco individuálně, ale budou to hlavně pozitivní slova. Teď nemáme čas na zásadní pozápasový rozbor, čeká nás rychlý sled utkání. Už v úterý hrajeme na Kladně, v pátek doma se stejným soupeřem a v sobotu s Ostravou. Veškerou energii musíme věnovat těmto zápasům.

Chtěli jste odehrát dva duely na jeden covidový test. To nějak nevychází…

Čeká nás zase hektické pondělí. Dopoledne strávíme v posilovně. Kdo bude chtít, zapracuje na podání. Odpoledne nás čeká trénink, po něm příprava na Kladno a testy. Na další pak půjdeme ve čtvrtek večer před dvojutkáním. Nic příjemného.

Stále nechápu úterní střetnutí.

Na 17. listopadu jsme měli už dlouho naplánovanou dohrávku za slavnostní zahajovací zápas, co se měl uskutečnit pod otevřeným nebem na Štvanici. Sportovně-technická komise to tak nechala a my se domluvili, že ho odehrajeme.