Jiří Prskavec starší, který vede šampiony ve vodním slalomu, a kouč hokejových vicemistrů světa do 20 let Radim Rulík byli vyhlášeni nejlepšími trenéry za rok 2022. Vyhlášení ankety, kterou pořádá Český olympijský výbor a trenérská akademie, se uskutečnilo jako součást divadelního představení Pánská šatna v Divadle Ypsilon.

Jiří Prskavec starší | Foto: Ivana Roháčková

Jiří Prskavec starší je reprezentačním šéftrenérem českých vodních slalomářů a ve své skupině se věnuje nejen synovi Jiřímu, olympijský šampion loni vyhrál mistrovství Evropy. Další člen této party Vít Přindiš ovládl světový šampionát.

Při tréninku rodinné vztahy nehrají roli. „Na tréninku je Jířa jen svěřenec. Odmala byl členem skupiny. Aby to šlapalo, musí vztahy stranou. Je jeden článek týmu. Nefungujeme jako táta a syn, ale jako trenér a závodník. Baví nás to, a to je klíč k tomu, že i po dvaceti letech to není stereotyp,“ přiblížil Prskavec starší.

Radim Rulík na přelomu loňského a letošního roku dovedl hokejové juniory k první medaili pro Česko po osmnácti letech. Na úvod MS jeho svěřenci zaskočili favorizovanou Kanadu. Po postupu do finále na stejného soupeře už nestačili.

Stříbro bylo prvním cenným kovem pro český tým od bronzu v roce 2005. „Měli jsme skvělý realizační tým, vynikající chemii a hráče. V průběhu tří, čtyř let budou hrát za národní tým a budete je všichni znát,“ prorokoval vítěz kategorie kolektivních sportů.

Potlesk pro další trenérské legedy

Oceňovalo se i v dalších kategoriích. Trenérem - objevitelem se stal Aleš Suk. Na základní škole ve Vrchlabí vedl budoucí olympijské medailisty Evu Adamczykovou, Michala Krčmáře nebo Karolínu Erbanovou.

Poprvé byl vyhlášen nejlepší trenér ze sportu handicapovaných. Stal se jím kouč hokejistů Jiří Bříza. Zástupce parasportu byl uveden i do Síně slávy. Václav Svoboda připravoval paralympijského vítěze Jiřího Ježka a další cyklisty Michala Starka a Jiřího Boušku.

Vedle něj do Síně slávy vstoupilo dalších šest osobností. Jiří Kyněra, který vedl plavce Květoslava Svobodu nebo Olgu Šplíchalovou. Mezi legendy patří i Milan Doleček starší, jenž stál za úspěchy skifaře Ondřeje Synka, nebo zástupce basketbalu Lubor Blažek. Dalšími jsou vzpěračský trenér Zdeněk Eret, fotbalový kouč mládeže Luděk Procházka a in memoriam někdejší trenér šachistů Evžen Gonsior.