Velmi vyrovnaný byl letošní ročník akce Díky, trenére. O vítězi musela rozhodnout až dodatečná soutěž. V té triumfoval a titul Trenéra mládeže 2019 získal člen vimperského hokejového klubu David Vinš. V pražské hale na Podvinném mlýně se ale především děkovalo lidem, kteří přivádějí děti ke sportování.

David Vinš mezi svými svěřenci. | Foto: Díky, trenére

„Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost tisícovek trenérů, která má být společensky oceněna tak, jak by si zasloužila. Většina trenérů se věnuje dětem ve svém volném čase a zcela zdarma s takovým nasazením, jako by šlo o jejich druhé povolání. Se vší skromností se pokoušíme alespoň částečně to napravit,“ uvedl hlavní organizátor projektu Petr Rydl.