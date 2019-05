„Ještě donominujeme jedno pravé křídlo, ale pokud se nikdo nezraní, počítáme do závěrečného dvojzápasu se stejnou sestavou, jaká odehrála dubnové zápasy proti Bělorusku,“ potvrdil záměr realizačního týmu jeden z trenérů Jan Filip.

Kompletní výběr by se měl sejít v neděli 9. června v Praze, ještě předtím ale trenéři Filip a Kubeš povolali do Plzně ke krátké přípravě vybrané hráče z širšího kádru reprezentace. Na západě Čech bude tým trénovat od 3. do 6. června.

„Je to naše tradiční akce. Některým hráčům sice v klubech končí sezona dřív, dostávají ale individuální plán a dál trénují, takže s formou a kondicí není problém. Jde spíš o herní stránku. Jde nám o souhru a přípravu týmu, který by měl nastoupit v předposledním utkání kvalifikace ve Finsku,“ přiblížil Filip.

Do Plzně tak dostal pozvánku třeba křídelník karvinského Baníku Jan Zbránek nebo mladý talentovaný brankář Šimon Mizera ze Zubří. „Zbránek podává dlouhodobě výborné výkony v extralize. Na jeho postu je samozřejmě trochu přetlak, ale teď je šance ho vyzkoušet. Také jsme pozvali několik juniorských reprezentantů, kterým chceme dát další příležitost včetně Šimona Mizery, kterého považujeme za velký brankářský talent,“ doplnil Filip.

Právě v Plzni by se mělo také rozhodnout o tom, který z čtveřice pravých křídelníků dostane pozvánku na akci v Praze a kvalifikační dvojzápas. „Uzdravil se Miroslav Jurka, po zranění se intenzivně připravuje. Mezi náhradníky jsou ale ještě další tří křídelníci Poloz, Nedoma a Chmelík. Na kempu v Plzni je vyzkoušíme,“ uvažuje Jan Filip.

Nominace pro tréninkový kemp v Plzni 3. až 6. června

Brankáři: Artur Adamík (Leoben – Rak.), Martin Galia (Zabrze – Pol.), Šimon Mizera (Zubří)

Spojky: Matěj Klíma, Vojtěch Patzel (oba Dukla Praha), Tomáš Piroch (Melsungen – Něm.), Dominik Solák (Karviná), Ondřej Zdráhala (Plock – Pol.)

Křídla: Tomáš Číp, Jakub Hrstka (oba Prešov), Jan Zbránek (Karviná)

Pivoti: Jan Užek (Karviná), Jiří Dokoupil, Štěpán Zeman (oba Zubří)

Náhradníci: Patrik Fulnek (Kopřivnice), Pavel Horák (Brest – Běl.), Jan Chmelík (Plzeň), Miroslav Jurka (St.Raphael – Fr.), Stanislav Kašpárek (Szeged – Maď.), Miroslav Nedoma, Marek Monczka (oba Karviná), Milan Škvařil, David Poloz (oba Aarau – Švýc.), Vít Schams (Nové Veselí), Ondřej Šafránek (Plzeň).

Program českého týmu

3. – 6. června: přípravný kemp v Plzni

9. – 11. června: přípravný kemp v Praze, přesun do Finska

12. června (17.00): kvalifikace ME 2020 Finsko – Česko (Vantaa)

13. – 15. června: přípravný kemp v Ostravě

16. června (18.00): kvalifikace ME 2020 Česko – Bosna a Hercegovina (Ostrava)