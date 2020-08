Pro Ivana Trojana nešlo o žádnou novinku, díky velkému přátelství s opavským koučem Petrem Czudkem jezdí do slezské metropole na jeden prázdninový týden pravidelně.

„Jsem sice Pražák, ale v basketbalu je u mě jedničkou Opava. Je to dáno přátelstvím s Petrem Czudkem. Jsme spolu v blízkém kontaktu. Každý rok jezdím na týden na prázdniny do Opavy. Chodím s kluky trénovat a považuji je za své kamarády. Těším se na to, že si mohu zasportovat a pobýt s blízkými přáteli,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Deník Ivan Trojan, který si dokonce pořídil speciální permanentní vstupenku Opavou 5. V hale už má i své místo.