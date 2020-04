Za jakých okolností vás pandemie zastihla?

Když jsem v únoru hrála v Austrálii, už se tam o koronaviru dost mluvilo. Čína není zase tak daleko. Pak jsem byla dva týdny v Praze, ale nic se tu ještě neřešilo. Odletěla jsem na turnaj ve Phoenixu, ale ten se už neuskutečnil.

Doma v Praze jste zhruba měsíc. Kdy naposledy jste strávila jaro ve vlasti?

Asi nikdy… (směje se) Možná někdy ve čtrnácti, kdy jsem ještě tolik necestovala a hrála ponejvíce v Evropě. Není to pro mě ale úplná novinka. Párkrát jsem v tomto období doma byla, ale maximálně tak dva týdny.

Ještě před otevřením golfových hřišť jste měla během stavu nouze hodně volna. Asi docela nezvyk, že?

Celkem to uteklo. Brala jsem to jako přestávku po sezoně, kdy třeba měsíc nehraju a mám možnost si odpočinout a nabrat síly. Odlišné to ale je v tom, že nevím, kdy se začnou hrát turnaje. A dostala jsem se i k negolfovým činnostem.

Povídejte.

Doma jsem vařila, cvičila, četla a hodně meditovala. Bavilo mě chodit na dlouhé procházky. Obešla jsem snad všechny pražské parky. (směje se) Obdivovala kvetoucí keře a stromy a poslouchala zpěv ptáků. Byl to čas klidu. Mohla bych tam být celý den.

Můžete po tréninkové pauze ohodnotit své počínání na hřišti?

Když nehraju delší čas, dokážu do svého standardu naskočit docela rychle. Pravdou je, že napoprvé to bylo trošku rozlítané. Další dny se mi už všechno zdálo fajn.

Tělo i hlava se rychle vrátily k známým návykům?

Kontakt s golfovými holemi jsem ale úplně nepřerušila. Už před návratem na hřiště jsem švihala do plátna. Měla jsem možnost privátně docházet na golfový simulátor.

Lidstvo by mělo najít balanc

Máte představu, kdy by se mohla sezona rozběhnout?

Před časem jsem dostala informaci, že by se mohlo začít v polovině června. Netuším ale, jestli to je vzhledem k tomu, co se děje ve Spojených státech, reálné. Bylo by to prima, ale teď je těžké něco odhadovat. Popravdě, červnovému termínu moc nevěřím.

Je těžké hledat motivaci?

Bez vidiny turnajů není jednoduché trénovat. Nechci se teď na hru nějak extrémně zaměřit, aby mi pak motivace nechyběla. Na druhou stranu je zajímavý trénovat jen pro radost.

Za svůj život jste se s podobným přízrakem jako je koronavirus nesetkala. Jak ho vnímáte?

Možná to ukazuje, že by lidstvo mělo najít určitý balanc a odtrhnout se od materialistického způsobu života. Na jednu stranu to je příjemné, ale pokud bychom zničili planetu, nebudeme už ani my. Na to spoustu lidí zapomíná. Jak to ale udělat, když už nás je na Zemi tolik a všechno je rozběhlé?

Vidíte nějakou alternativu, jak z toho ven?

Až to situace dovolí, měli by se lidé více setkávat, více spolu mluvit a najít rovnováhu sami v sobě. Jenže v době internetu a sociálních sítí už to tolik nepotřebují. Prakticky nemusejí vycházet ze svých příbytků.

Ubíraly se také tímto směrem vaše meditace, o nichž tak ráda hovoříte?

Určitě. Cítím, že teď se už tíživá energie trochu rozvolnila. Je poznat i na lidech, že je atmosféra mnohem lepší. Naproti tomu první dva týdny po vyhlášení nouzového stavu byly i pro mě dost intenzivní.

Popište, co jste zažívala?

Měla jsem pocit, jako by se celá Země otřásala… Přemýšlela jsem o tom a rozhodla se vyvarovat panice. Poslední dobou jsem omezila čtení zpráv. V nich musí mít spousta lidí zmatek. I nařízení se dost mění.

Co myslíte, že přijde po koronaviru?

Nejdůležitější bude zachování svobody. Demokracii nemáme zase až tak dlouho, bude nutné si ji udržet. Já dobu před rokem 1990 nezažila, ale stejně je divné, když vám zavřou hranice. Pro mě a další mladé lidi to je hodně zvláštní situace. Snad to bude platit jen pár měsíců. Důležité bude nepřestat za svobodu bojovat a dávat najevo, co si přejeme.

Jste ve spojení se soupeřkami? Víte, jak se jim vede?

Z korespondence s přáteli po celém světě vím, že v řadě zemí nejsou omezení tak striktní jako u nás. Každá země se s koronavirem potýká jinak, ale možná právě kvůli přísným opatřením je v Česku situace dost dobrá. Zatímco u nás se budou zákazy postupně uvolňovat, jinde si na to počkají delší dobu.

Hrála jste na OH v Riu, ale tokijská olympiáda byla kvůli pandemii o rok odložena. Má to na váš sportovní život nějaký vliv?

Pro mě to neznamená žádný zásadní problém. Letos jsem neplánovala ukončit kariéru, takže budu připravená na olympiádu nastoupit, až to dovolí situace.