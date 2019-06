Šampionát se poprvé koná na starém kontinentu, navíc v Praze a v Havlíčkově Brodě. „Půjde o vrchol mé kariéry. Připravovali jsme se na něj dlouhodobě a chceme uspět,“ uvádí vnitřní polař Česka.

Klas je v týmu zvláštním úkazem. Možná si pamatujete hollywoodský film Přirozený talent (v hlavní roli Robert Redford). Mladík, v zámoří pochopitelně baseballista (což je podobný sport), si vyhotoví pálku ze stromu, do kterého uhodil blesk. S tím by český reprezentant neměl problém.

„Zatím jsem si pálku nevytesal. Musím to změnit,“ směje se softbalista a hned vysvětlí důvody tohoto nedostatku: „V našem sportu se už dřevěnými pálkami nehraje. Využívá se kompozit.“

Dřevorubecké soutěže i nábytek

Za sezonu dosáhne přibližně na dvacet homerunů. Podle Klase to není vysoké číslo. Jako vnitřní polař se zaměřuje hlavně na přesnost. „Jsem kontaktním pálkařem. Rád mířím do míst, kde není soupeř. Snažím se využít každé díry v obraně, to mě baví,“ líčí Klas, který studuje dřevařské inženýrství na zemědělské univerzitě v Praze.

Dvakrát týdně se ohání sekyrou, což si pochvaluje. „Když s ní švihám, tak posiluji. Hlavně partie, které jsou důležité při odpalu. Pomáhá mi to.“ Dřevorubcem se přesto nejspíš nestane. Nejraději by se v budoucnu zaměřil na truhlařinu.

Ve školní dílně vytvořil několik návrhů nového nábytku. „Miluji dřevo, skvěle se s ním pracuje, je tvárné. Rád bych vyrobil nábytkový set s uměleckými prvky,“ zasní se Klas, kterého zároveň lákají dřevorubecké soutěže například přeseknutí kmene na čas. „Vím, že jsou teď populární. Rád bych si je brzy vyzkoušel.“

Životní šance

Teď se ovšem musí věnovat softbalu. Mistrovství světa v Praze a v Havlíčkově Brodě pro něj znamená životní šanci. „Půjde o nádherný šampionát. Naším cílem je dostat se do play-off. Pak uvidíme, jak to půjde. Porveme se o co nejlepší umístění,“ slibuje Klas.

Zatím byli čeští muži nejlépe šestí, nyní sní o medaili. A nám nezbývá než popřát hodně štěstí.

Program MS

Zápasy ČR v základní skupině:

13. 6. 19.30 Nový Zéland (Praha), 15. 6 . 19.30 Mexiko (Praha), 16. 6. 19.00 Japonsko (HB), 17. 6. 19.30 Argentina (Praha), 18. 6. 19.30 Filipíny (HB), 19. 6. 19.30 Botswana (Praha), 20. 6. 19.30 Kuba (HB)



Play-off (Praha):

21. 6. čtvrtfinále, 22. 6. semifinále, 23. 6. 16.30 o 3. místo, 23. 6. 19.30 finále



Hřiště: Praha - Dolákova 555, Havlíčkův Brod - Plovárenská 3820