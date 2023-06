Královéhradecký fighter v kanadském Vancouveru nestačil na Australana Ercega, který v nejprestižnější světové lize debutoval.

PO ZÁPASE. David Dvořák (druhý zprava) se svými trenéry. | Foto: facebook D. D.

První ze tří pětiminutových kol vůbec nevypadalo, že by měl Dvořák padnout. Jenže ve druhém ho soupeř málem ukončil, což se nakonec ukázalo jako zlomové. V posledním dějství se český hrobník snažil ze všech zbývajících sil, ovšem výsledek se mu zvrátit už nepodařilo. Přestože jinak byl souboj světové desítky muší váhy s nováčkem vcelku vyrovnaný, rozhodčí po konci zápasu ve slavné Rogers Areně zvedli ruku australského šampiona Steva Ercega.

Zatímco pro soupeře se jedná o životní vítězství, Dvořákovi porážka přidělala vrásky na čele s ohledem na jeho další budoucnost v nejlepší světové lize. Erceg se přitom s českým bojovníkem vůbec neměl potkat, ovšem Undertakerovi kvůli zranění odřekl zápas Američan Matt Schnell, a tak došlo na sedmadvacetiletého Australana, jenž výzvu přijal pouhých deset dní před turnajem UFC 289.

Kincl? Ten člověk mě zkrátka nezajímá, říká Vémola. Zápasit chce na Štvanici

„Je těžké popsat slovy, jak moc mě můj další sportovní neúspěch mrzí. Omlouvám se všem, které jsem zklamal. Tomuto zápasu jsem obětoval naprosto vše. Byl jsem nejlépe připravený ve své kariéře. Měl jsme nejlepší kemp a nepodcenil jsem jediný detail v přípravě. Dřel jsem každý den jako kůň a byl jsem oddaný svému snu. Bohužel, přes všechno, co jsem tomu dal, to bylo málo a soupeř byl lepší,“ uvedl Dvořák na svých sociálních sítích.

„Jsem teď na dně, ale stále věřím v to, co dělám. Bezmezně věřím svým snům. Budu dál makat, zlepšovat se, ať to stojí, co to stojí, a vrátím se na vítěznou vlnu,“ dodal jednatřicetiletý fighter z Hradce Králové.