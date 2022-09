Atraktivitu nadcházejícím bojům dodává skutečnost, že se za výsledky v posledním dílu SP berou dvojnásobné body. Na Seu mají české kajakářské hvězdy příjemné vzpomínky. Prskavec si tam díky výhře v roce 2019 vyjel plusové body pro Tokio. Přindiš slavil vítězství v závodě Světového poháru loni.

„Sezona je už hodně dlouhá a cítím se malinko unavený. Na druhou stranu mám velkou motivaci,“ líčil Prskavec. „Navíc jsem se po třech letech vrátil na kanál v Seu, na němž jsem se stal šampionem a premiérově získal celkové prvenství ve Světovém poháru. Na závod se těším a věřím, že si se vším všudy vychutnám poslední závod sezony.“

Česká obojživelnice Tereza Fišerová má dobře rozehranou partii na třech frontách. Průběžně je druhá na kajaku i na kanoi. Kromě toho je první v Extreme kayaku. „Něco takového se mi zase jen tak nepoštěstí. Už to samo o sobě je před finále velký úspěch. Budu se snažit pořadí udržet, ale na kajaku nepatřím do absolutní světové špičky. Může stát cokoliv,“ vykládala.

„Na singlu jsou za mnou holky o pár bodíků a dvojité zisky mohou sehrát svou roli. Spokojená budu, když si vyjedu finále a předvedu dobré jízdy,“ pokračovala slalomářka, kterou pozitivně naladilo třetí místo na kajaku v Pau. „Docela mě to nabilo. Vůbec jsem to nečekala. Když jsem se to v cíli dozvěděla, bylo to jako ze snu,“ usmála se všestranná závodnice.

Pořadí SP před posledním závodem v Seu:



K1 - muži: 1. Prskavec 197 b., 2. Dougoud (Švýc.) 172, 3. Přindiš 152, … 5. Tunka 137. Ženy: 1. Foxová (Austra.) 240, 2. Fišerová 176, 3. Usová (Ukr.) 149.

C1 - muži: 1. Božič 202, 2. Savšek (oba Slovin.) 197, 3. Gestin (Fr.) 189, … 12. Rohan 95, 16. Chaloupka 85, 18. Heger 76. Ženy: 1. Franklinová (Brit.) 190, 2. Fišerová 151, 3. Liliková (Něm.) 148, … 5. M. Satková 138, 13. G. Satková 104.