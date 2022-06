Čtyřiadvacetiletá obojživelnice Tereza Fišerová byla pochopitelně spokojená, jak to na Slovensku zvládla. Přičemž na úplný závěr přišlo zlato v kontaktním krosu. Výrazně si tak rozšířila medailovou sbírku, do níž patří i titul vicemistryně světa.

„Čtyři závodní dny byly náročné. Potěšilo mě, že jsem si postup z kvalifikací na kajaku i v singlu vyjela z prvního místa a pokaždé jednu jízdu ušetřila. I tak to dohromady znamenalo dvanáct startů,“ ohlédla se za úspěšným vystoupením svěřenkyně Lukáše Kubričana.

„Byla to pořádná porce, ale předem jsem si toho byla vědomá. Přesvědčila jsem lidi kolem sebe, že jsem schopná jezdit obě kategorie, a výsledky tomu odpovídaly,“ pokračovala Fišerová.Po sobotním programu se dostavila únava, ale díky zásahu fyzioterapeutů a masážím se jí dokázala zbavit. „Byl se mnou skvělý lékařský tým. Díky jejich péči jsem se v neděli ráno probudila plná energie,“ usmívala se.

Musí se soustředit hlavně na průjezdy

Nyní má závodnice Dukly Brandýs nad Labem před sebou podobný víkendový zápřah v pražské Troji. Koncept závodu je ale trošku jiný. Do programu světových pohárů totiž nepatří závody hlídek.„Cílíme hlavně na mistrovství světa. Po Liptovském Mikuláši jsme začali znovu trénovat, takže v Troji nastoupím z plné přípravy. Nicméně si nemyslím, že by mi to mělo nějak uškodit. Důležité je, že se na domácí závod hrozně těším a že se před rodinou, kamarády a všemi českými fanoušky budu moct představit ve třech kategoriích. Dám do toho všechno,“ slíbila.

O trojském kanálu může tvrdit, že je její oblíbenou tratí. „Při tréninku tam trávíme spoustu času. Máme to tam najezděné a ani nehraje takovou roli, že jsou na každý závod jinak postavené branky. Dopředu si nově postavenou trasu projet nemůžeme, ale o vlnách a válcích víme dost,“ vysvětluje.

Charakter jízdy je v různých lodích odlišný. Zdá se však, že šestá kanoistka z tokijské olympiády specifika úspěšně zvládá. V kajaku, v němž se letos poprvé probojovala do seniorské reprezentace, trénovala a závodila od svých začátků. Extrémní slalom je zase kontaktní disciplína, v níž se budou nově rozdávat olympijské medaile.

„Důležité je se před každou jízdou soustředit hlavně na průjezdy, protože ty jsou v každé kategorii jiné. Je potřeba se vcítit, na jaké lodi jedu. Naštěstí se mi ještě nestalo, abych situaci špatně vyhodnotila a neuvědomila si, kde závodím,“ usmívala se.