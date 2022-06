Všichni čeští finalisté zajeli čisté jízdy. Fišerová startovala jako poslední a všechny nástrahy silného proudu ustála. O svém triumfu rozhodla finišem, díky němž sesadila vedoucí Němku Elenu Lilikovou.

„Cítím se úplně úžasně. Asi mi ještě nedochází,“ byla první slova Terezy Fišerové. „Když jsem dojela do cíle a viděla svítit své jméno na prvním místě, vytryskly ze mě emoce. Super pocit,“ smála se závodnice Dukly.

Po jízdě tvrdila, že o ní nemůže moc mluvit. „Asi tam bylo pár chybek, ale popravdě moc nevím, co jsem na trati dělala. Těším se, až se podívám na video.“

Slova chvály pěla na fanoušky, jejichž pokřik se zmírnil až dlouho po skončení její jízdy, a navíc byl podpořený emotivním komentováním dvojice spíkrů.

„Diváci byli úžasní. Hnali mě do cíle, dodávali mi spoustu energie. Placku jsem chtěla vybojovat pro ně a ono se to povedlo,“ radovala se závodnice, která v sobotu skončila pátá v kajaku.

Výborný výkon podala starší ze sester Satkových. „Soustředila jsem se celou dobu na sebe. Finálová jízda se mi líbila, jsem ráda, jak jsem to takhle zvládla. Popravdě jsem to nečekala,“ přiznala Martina Satková.

Lukáš Rohan si užil dlouhé minuty čekání po té, co se jako pátý startující finalista usadil na bronzové příčce a jen sledoval, jak si počínají další favorité. „Neobhájil jsem loňské vítězství, ale přesto jsem spokojený,“ usmíval se.

„Jsem rád, jak jsem to zvládnul. Bohužel jsem nevěděl, že jsou tyčky na finále kvůli zvýšené hladině tak vysoko. To mě po startu dost překvapilo a trochu mě mrzí, že jsem to nevěděl dopředu,“ líčil.

Času mezi semifinále a finále je strašně málo. Nechtěl jsem jít k trati, protože bylo strašné vedro. Musel jsem trochu změnit plán, začal jsem víc riskovat než jsem zamýšlel. Otázkou je, jak by to dopadlo, kdyby byla situace, s jakou jsem původně počítal,“ dodal stříbrný kanoista z OH v Tokiu.