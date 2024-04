V dešti těsně za elitou. Zimovjanová brala cenné body do olympijské kvalifikace

To byl podařený závod. Českým triatlonistům to na světovém poháru ve Wollongongu vyšlo. Tereza Zimovjanová obsadila na východním pobřeží Austrálie 11. místo a připsala si cenné body do olympijské kvalifikace. David Martin byl osmnáctý, což je v elitním seriálu jeho životní výsledek.

Tereza Zimovjanová | Foto: Česká triatlonová asociace