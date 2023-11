Nejprve se smála a radovala. Triatlonistka Tereza Zimovjanová slavila životní úspěch - stříbro ze závodu Světového poháru v chilském Viňa del Mar. Euforie jí však vydržela jen pár minut. Pak se Češka dozvěděla, že byla stejně jako první Američanka Zaferesová diskvalifikována. Zlato tak bere Jorgensenová, která finišovala třetí.

Tereza Zimovjanová | Foto: triatlon.cz

Z obrovské radosti bylo nakonec velké zklamání. Ačkoliv Zimovjanová podala v posledním závodě SP fantastický výkon, do Česka se vrátí bez medaile i bez bodů do olympijské kvalifikace. Stříbro by pro ni přitom bylo největším úspěchem v kariéře, kterým by překonala bronz z říjnového SP v Koreji.

Po závodě ale obdrželi rozhodčí protest od Gwen Jorgensenové, která finišovala jen pár vteřin za Zimovjanovou. Olympijská vítězka z Ria upozornila, že vítězná Katie Zaferesová, s níž Jorgensenová soupeří o místo v americké reprezentaci pro OH v Paříži, na běhu špatně odbočila, čímž si o několik metrů zkrátila trať.

V tu chvíli společně se Zaferesovou běžely také Zimovjanová, Španělka Contrerasová a Francouzka Gautierová. Diskvalifikovány byly všechny, zatímco Jorgensenová se posunula na první pozici.

„Závod byl super a celý se mi strašně líbil, ale teď je mi opravdu hrozně. Rozhodnutí o diskvalifikaci se mi zdá nespravedlivé, protože když jsme probíhaly kolem depa, nebyl tam rozhodčí, který by nám ukázal směr. Ostatní skupiny, které běžely za námi, už tam rozhodčího měly, jinak by také běžely špatně a tím depem proběhly stejně jako my. Sice jsme se všechny čtyři proti tomu odvolaly, ale jury vyhověla protestu. Proto se budeme ještě odvolávat výš,“ uvedla rozčarovaná Zimovjanová.

Dramatický závěr závodu

Drama začínalo ve chvíli, když se Zimovjanová s Gautierovou dostaly v běhu do vedení. V polovině pětikilometrové trati se k nim ovšem dotáhly Contrerasová se Zaferesovou a z druhé skupiny je stíhala Jorgensenová.

Rozhodly až poslední stovky metrů. Nejrychlejší byla Zaferesová. Zimovjanová dosprintovala o tři vteřiny později. Za další tři proběhla cílem Jorgensenová. Česká reprezentantka se v cíli smála a radovala z životního úspěchu, ale pak přišla zpráva o diskvalifikaci.