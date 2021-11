Vítejte v odvětví, které čím dál hlasitěji klepe na dveře olympijských sportů.

Že by se medaile za virtuální um rozdávaly už v Los Angeles v roce 2028?

„Oni potřebují nás, nikoliv my je,“ glosuje aktuální situaci Martin Kabrhel, zakladatel a šéf největšího českého týmu Entropiq.

Matematický génius

Opusťme na chvilku otázku, zda takzvané esporty patří pod pět kruhů. Svůj svět už totiž mají. Je plný fanoušků a peněz, o nichž se leckterým olympionikům jen zdá.

Jednou z ochutnávek na české scéně byl víkendový fotbalový turnaj Big Match. Přední hráči se sešli v Praze, aby předvedli, jak umí „kopat“ s imaginárním Neymarem či Messim.

„Spousta lidí nad tím ohrnuje nos, ale faktem je, že zájem veřejnosti a firem jde jen a jen nahoru,“ podotýká Kabrhel a srovnává situaci třeba s elektromobilitou a kryptoměnami.

Jeho postoj není možné brát na lehkou váhu. Tenhle pokerový hráč s matematickým mozkem je všeobecně uznávaný, sem tam padne slovo génius. Díky kartám si ostatně přišel na stovky milionů korun a má blízko ke Karlu Janečkovi, miliardáři podobného ražení.

Když loni těsně před pandemií založil Entropiq, byla to pro české „gamery“ obrovská událost.

Brzy přišly první úspěchy nejnověji deváté místo na obřím turnaji ve hře Counter Strike. „Dostali jsme se mezi světovou elitu,“ usmívá se Kabrhel, jenž dodává, že pro Entropiq se tím otevírají nové možnosti. „Byznys teď řešíme mezinárodně. Jdeme do toho ve velkém.“

Co to znamená konkrétně? Třeba onen Big Match, na české poměry významnou akci v nové hře FIFA 22, hostil právě Kabrhel.

Pod patronátem sponzorů Puma či McDonald's pozval zahraniční hosty, partnery. A když se stočila řeč k olympiádě, byznysmen neváhal. „Za tři až pět let bude esport takový fenomén, že olympijský výbor bude skoro prosit, aby jej mohl využít.“

Ano, v úvahu prý připadají virtuální sporty jako fotbal. „Hry s násilím nemají šanci,“ řekl už dříve šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Ujfaluši to neumí

Cestičku hráčům s konzolí pochopitelně umetá hlavně trh v Asii, nicméně i tady už sílí názory, že zařazení tak trochu jiného zápolení na olympiádu je jen otázkou času. „Počítám s tím, že to přijde brzy. Stoprocentně. Esport je zajímavý pro masu lidí a pořád jde nahoru,“ říká Tomáš Ujfaluši, bývalý český reprezentant. „Před deseti lety bych vám řekl, že to je blbost. Teď už ne. Koukněte se na mladé, co je baví,“ přidává se Jakub Kohák, moderátor a herec.

Tihle dva se v rámci akce Big Match posadili proti sobě a střihli si exhibici. Výsledek? 1:1, načež dlouhý penaltový rozstřel ovládl Kohák.

Když to Ujfaluši vysvětlil tím, že to moc neumí, jeho sok reagoval stejně…

Největší radost však měl Martin “Kobby“ Strnad, což je hráč Slavie, jenž ve finále porazil Matěje “Matejse“ Dunku z týmu Entropiq.

Zajímá vás odměna pro vítěze? Trofej a věcné ceny v hodnotě 50 tisíc korun.