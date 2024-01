/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tah s angažováním Ivana Trojana byl pro opavský klub doslova trefou do černého! Nejen, že populární herec rekordně vyprodal na duel s Pískem i halu, Opavští hlásí rekordy i na sociálních sítích. A pozor! Jejich sledovanost nadále roste.

Ivan Trojan v akci | Video: Petr Widenka

„Ivan Trojan byl nejen pro naše sociální sítě velkým přínosem. Osobně jsem spokojen,“ pousmál se manažer sociálních sítí BK Opava Dominik Janoš. „Velký zájem byl zájem zhlédnutí videí a zpráv jsme zaznamenali převážně na Instagramu.

„Například video, ve kterém Ivan přál našim fanouškům k Vánocům, se vyšplhalo na 200 tisíc shlédnutí na Instragramu a 94 tisíc shlédnutí na Facebooku, což jsou dost slušná čísla, na to kolik sledujících na sociálních sítích jako klub máme,“ přichází s konkrétním příkladem Dominik Janoš.

VIDEO: Opavský basketbalový příběh Ivana Trojana i pusa od Petra Czudka

Manažer opavských sociálních sítí přidává další postřeh. „Když se podívám na ostatní videa, která jsme společně s federací v “kampani“ Ivana Trojana vydávali ven pro naše fanoušky, tak i tam jsme zaznamenali velká čísla sledovanosti. Třeba rozcvička Ivana Trojana měla okolo 280 tisíc, momenty z tréninku okolo 70 tisíc, závěrečný proslov Ivana pak přes 235 tisíc,“ přibližuje Dominik Janoš.

Opava má rekordy na sociálních sítíchZdroj: BK Opava

Samostatnou kapitolou bylo video prvního koše Ivana Trojana v lize. „Dalo by se říct, že to je rekord v počtu zhlédnutí v celé NBL. Aktuálně má video skoro 1,1 milionu zhlédnutí a necelých 37 tisíc lajků. A to jen na Instagramu! O naše video a fotky projevilo zájem i pár zahraničních instagramových účtů, např. Overtimeeur. Zájem ale nestoupl jen ve videu, kde byl Ivan. Od zápasu s Pískem nám rapidně roste sledovanost sociálních sítí Instagram, Twitter, Facebook, Tik tok,“ pochvaluje si Dominik Janoš.

Basketbal táhne. Nejen díky populárnímu herci, tým kouče Czudka je úřadujícím mistrem.