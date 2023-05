„Můžu říct, že po mém desátém nasazení jsem chtěl pryč. Když přestanete dělat něco, co milujete, opravdu vám to začne chybět,“ přiznává Clark.

Po dvou a půl letech u námořnictva měl 27letý Američan jasno. Udělá všechno pro to, aby se vrátil do Evropy a mohl zase hrát. „Ale tentokrát už tady chci zůstat,“ hlásí předsezonní posila Přerov Mammoths.

Clark se tak vrátil na Moravu, jen do ambiciózního celku Mamutů, který vloni skončil v semifinále a rád by v brzké budoucnosti šel ještě dál.

„Proč jsem chtěl zpátky už nadobro? Kvalita života je tady pro mě o dost vyšší než ve státech. Když se řekne Česko, cítím mír. Našel jsem tady mír v mysli i životě a hodlám tady i zůstat,“ prozradil Tyrone Clark.

Sám je navíc velkým milovníkem historie, což je další důvod jeho pouta k České republice. „Baví mě poznávat českou historii. Umím ocenit i klasickou architekturu a staré budovy, které se podařilo zachovat,“ dodal. V rozhovoru se pak rozpovídal o spoustě dalších zajímavých věcech.

Jak se vlastně zrodilo to, že hraješ americký fotbal v Česku? Jak jsi se sem dostal?

Po vyšší odborné škole jsem měl přestoupit na Kansas State University a hrát fotbal tam. Ale chtěl jsem si dát na pár semestrů pauzu, protože jsem musel pracovat, abych si to mohl dovolit. Nabídli mi totiž pouze neúplné stipendium. A tak jsem začal koučovat na mé staré střední škole ve Fowleru. Tamní hlavní trenér hrál fotbal v Evropě a zeptal se mě, jestli bych to nechtěl zkusit. Souhlasil jsem, trenér promluvil s koučem Brno Sígrs, kteří potřebovali linebackera. Dali mi nabídku, já ji přijal. Takže v lednu 2018 jsem byl na cestě do Brna, abych začal s fotbalem v Evropě.

Co jsi říkal na Česko, jak se ti tady zpočátku líbilo?

Tu zemi jsem si hned zamiloval. Je to tady skvělé. Lidé jsou skvělí, líbí se mi kultura i jídlo. Mám rád historii a baví mě poznávat tu českou. Taky umím ocenit klasickou architekturu a staré budovy, které jsou udržované a zachované, je to skvělé.

A co úroveň české soutěže?

Je dobrá a nejdete v ní několik opravdu dobrých hráčů. Každý tým se chce ukázat a vyhrát Czech Bowl, takže jde do všech zápasů hodně tvrdě. Hrál jsem tady proti nebo s hráči, kteří by se mohli rovnat Divizi I (nejvyšší univerzitní soutěž pod NCAA v USA, pozn. red.). A občas mi dávají pěkně zabrat.

Dokáže se Američan v Česku fotbalem uživit?

Teď mám příjem čistě z fotbalu. Ale díky změně pravidlům, která nyní vyžadují, aby importi (zahraniční hráči ve Snapbacks lize) měli pracovní vízum, aby mohli hrát, mám skvělou příležitost najít si opravdovou práci a nespoléhat se jen na fotbal. Takže ano, dokážeme si tady vydělat slušné peníze, obzvlášť teď, když liga vyžaduje pracovní víza.

Vrátil ses nyní do Česka, konkrétně do Přerova. Co tě na Hanou dovedlo?

Hledal jsem tým. A Mamuti jsou ambiciózní. V minulé sezoně to dotáhli do play-off a chtějí na tom stavět. Můj hlavní cíl, když hraji v Evropě, je, abych u týmu byl déle než jednu sezonu. Chci růst společně s týmem a rozvíjet také jeho mládež. Nejsem ten typ zahraničního hráče, který by hrál rok někde a další rok jinde. Když jsme se o tomto bavili s hlavním koučem Přerova Radimem Dohnalem a vysvětloval jsem mu to, myslím, že se mu to moc líbilo. A taky mám možnost hrát s bývalým spoluhráčem ze Sígrs Milanem Boháčkem.

A jak se ti u Mamutů zatím líbí?

Jsou skvělý tým. Mladí hráči navíc mají chuť se učit a růst, jsou hladoví. Poznali, co dokáží v minulé sezoně a chtějí toho víc. Ale tentokrát chtějí hrát o titul. S takovým cílem tomu dávají všechno na tréninku i v zápasech.

V roce 2019 jsi vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče obrany. Za rok 2022 ji získal přerovský Lubomír Dohnal. Chceš si tuhle cenu vzít zpátky?

Jasně, že chci! (směje se) Byl by to skvělý způsob jak zakončit sezonu po návratu. Ale ne, je mi jedno, kdo ji vyhraje. Jestli já nebo Lubomír. Dokud zůstane cena u Mamutů, budu spokojený, o tom to je.

Linebacker Přerov Mammoths Tyrone Clark.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

V roce 2020 jsi de facto oznámil konec kariéry a narukoval jsi do Námořnictva Spojených států amerických. Kde se vzala touha po návratu k fotbalu a do Česka?

Když žijete vedle bojových stíhaček, raket, zbraní a lodí je to napřed cool. Postupně se to ale na vás začne podepisovat. A to nebudu mluvit o nedostatku spánku, třinácti až patnáctihodniových směnách, kdy se nenajíte. Tohle vás unaví. Stalo se, že jsem pracoval dvacet hodin kvůli leteckým operacím, pak měl tři hodiny na spánek, než jsem šel zase do práce. Tohle vše mě donutilo přemýšlet, co opravdu od života chci. Po dvou a půl letech jsem došel k závěru, že tohle dělat nechci. Chtěl jsem udělat všechno pro to, abych se vrátil do Evropy a hrál fotbal.

A jaké jsou tedy tvé ambice v této a dalších sezonách?

Jsou jednoduché. Opět se dostat do play-off a vyhrát Czech Bowl. To je, pokud vím, náš cíl na tento a další roky. Taky je naším cílem pořád růst, co se počtu hráčů týče. Chtěli bychom, aby se k nám přidali další hráči. Musíme se růst nejen jako tým ale také jako organizace. Můj osobní cíl pak je, abych byl nejlepším linebackerem v lize, pokořil a stanovoval rekordy, pomohl co nejvíc týmu a vyhrál pro Mammoths cenu pro MVP defenzivy.