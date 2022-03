Teď se Tyson pochlubil novým výrobkem z názvem „Mike Bites“. Vydal žvýkačky napuštěné konopím ve varu ucha. Při detailním pohledu si všimnete, že žvýkačka je „nakousnutá“. „Tyhle uši opravdu chutnají dobře,“ zaručil se sám Tyson.

Holy ears! They’re finally here! Go get your Mike Bites now ?? pic.twitter.com/BCbXcdYcra