Třetí semifinále VARTA futsal ligy přineslo třaskavou bitvu. Mužstva Sparty a Chrudimi se během řádné hrací doby a následného prodloužení v přestřelce přetahovala o důležitý mečbol, radost domácím vystřelil až pět vteřin před koncem Chorvat Tihomir Novak.

ERA-PACKu nebylo platné ani to, že opět stáhl tříbrankovou ztrátu. „Utkání se rozhodovalo přímo na hřišti, přesně tak, jak by to mělo být. Bohužel jsme udělali velké množství chyb, a když hrajete proti tak silnému týmu, chyby si prostě nemůžete dovolit,“ přiznal trenér Chrudimi Conde. „Viděli jsme krásný boj a skvělý zápas pro fanoušky,“ dodal.

Odvrátit mečbol a zachránit sezonu musí Chrudim ve čtvrtém zápase ve středu 15. května.

AC Sparta Praha – FK ERA-PACK Chrudim 10:9 po prodloužení (3:3, 6:6, 7:7).

Branky: 7., 12. a 46. Drahovský, 12., 25. a 48. Wilde, 21. Cupák, 22. Vnuk, 45. Seidler, 50. Novak (10 m kop) – 10. Bagatini , 11. Drozd D., 17. a 34. Drozd P., 28., 36., 45. a 49. Everton, 47. Slováček.

AC Sparta Praha: Vahala – Seidler, Cupák, Vnuk, Drahovský – Wilde, Amrani, Grbeša, Novak – Brahimi, Křivánek, Hora, Hrdina

FK ERA-PACK Chrudim: Litviněnko – Everton, Mareš R., Mareš M., Max (C), Koudelka, Drozd P., Drozd D., Bagatini, Balog, Slováček, Felipe

Petr Dejnožka